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Nikola Grbić u Sofiji demonstrira silu: Još jednom se vidjelo ko je šampion Evrope

Nikola Grbić u Sofiji demonstrira silu: Još jednom se vidjelo ko je šampion Evrope

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Odbojkaška reprezentacija Poljske pod vođstvom Nikole Grbića savladala je Letoniju i nastavila put ka odbrani titule prvaka Evrope.

Nikola Grbić sa Poljskom u četvrtfinalu Evropskog prvenstva Izvor: Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odbojkaška reprezentacija Poljske razbila je Letoniju u osmini finala Evropskog prvenstva u Sofiji - 3:0. Rezultat po setovima bio je 25:17, 25:16 i 25:16 za tim trofejnog srpskog stručnjaka, koji sa svojim izabranicima brani titulu prvaka Evrope.

U sljedećoj rundi, četvrtfinalu, snažni Poljaci igraće protiv Njemačke, koja je večeras u dramatičnoj borbi ogromnim preokretom pobijedila domaćina u Sofiji, reprezentaciju Bugarske, rezultatom 3:2 - po setovima 21:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:12.

Tim Nikole Grbića je opravdao ulogu favorita nakon što je ušao u nokaut fazu kao prvoplasirani u Grupi B i zato dobio najlakšeg protivnika iz Grupe D. Na sljedećem koraku imaće značajno teži posao, a u polufinalu bi Poljska mogla da se sastane sa Srbijom. Ipak, to je i dalje veoma daleko, jer je pred srpskim timom meč protiv Slovenije u osmini finala u Torinu u ponedjeljak, a potom i eventualno četvrtfinale protiv boljeg iz meča Belgija - Češka.

Grbić Poljake navikao na medalje

Podsjetimo, Grbić je kao selektor Poljske predvodio tu zemlju ne samo do evropskog zlata, već i do olimpijskog srebra u Parizu 2024, svjetskog srebra 2022. na domaćem terenu i do svjetske bronze na Filipinima 2025. Uz to, Poljskoj je donio i čak pet medalja Lige nacija, uključujući i tri zlata.

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Tagovi

Odbojka Poljska Evropsko prvenstvo nikola grbić

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