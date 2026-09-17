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Srbija saznala protivnika u nokaut fazi Evropskog prvenstva: Veliki Ex-Yu derbi u osmini finala

Srbija saznala protivnika u nokaut fazi Evropskog prvenstva: Veliki Ex-Yu derbi u osmini finala

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Srbija igra protiv Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva u odbojci, 20. ili 21. septembra u Torinu.

Odbojkaši Srbije protiv Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva Izvor: (Emmi Korhonen/Lehtikuva via AP)

Reprezentacija Srbije igraće protiv Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva u odbojci. Meč u Torinu biće odigran 20. ili 21. septembra i biće jako veliki izazov za srpski tim, jer su Slovenci na tri od prethodnih pet evropskih prvenstava od 2015. igrali u finalu, a aktuelni su osvajači bronze sa EP 2023.

Reprezentacija Srbije saznala je da će igrati protiv Slovenaca i prije kraja njihove utakmice protiv Italije na kraju grupne faze, jer je domaćin u Torinu osvojio dva seta, što mu je bilo dovoljno da "ovjeri" prvo mjesto, a da Sloveniju pošalje na Srbiju sa druge pozicije u grupi.

Pobjednik meča osmine finala Srbija - Slovenija igraće u četvrtfinalu protiv pobjednika meča Belgija - Češka. U istom dijelu "kostura" su parovi Poljska - Letonija i Njemačka - Bugarska.

Ranije danas, Srbija je izgubila od Belgije glatko, 0:3, pa je završila grupnu fazu na trećem mjestu tabele Grupe C, sa skorom 3-2 poslije pobjeda protiv Estonije, Holandije i Danske, a uz maksimalne poraze od Belgije i Finske.

Ovo su svi parovi osmine finala Evropskog prvenstva:

  • Italija - Danska
  • Finska - Grčka
  • Francuska - Portugal
  • Ukrajina - Rumunija
  • Belgija - Češka
  • Slovenija - Srbija
  • Poljska - Letonija
  • Njemačka - Bugarska

Osmina finala biće odigrana od 19. do 22. septembra, četvrtfinale 22. i 23. septembra u Torinu i Sofiji, a polufinala 25. i finale i meč za bronzu 26. septembra. Mečevi polufinala i finala, kao i utakmica za bronzu biće odigrani u Milanu.

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Tagovi

Odbojka Srbija Slovenija

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