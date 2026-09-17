Tiho otišao iz Partizana: Marko Živković ima novi tim, u drugoj ligi

Marko Živković, bivši bek Partizana, prešao je u Loznicu i nastavlja karijeru u Prvoj ligi Srbije kao slobodan igrač.

Izvor: MN PRESS

Bivši desni bek Partizana Marko Živković (32) prešao je u Loznicu i nastaviće tako karijeru u Prvoj ligi Srbije. On je napustio Partizan kao slobodan igrač, s tim da je dio prošle sezone proveo u Teleoptiku, a tokom proljeća je jednom sjedio na klupi u Humskoj (protiv Čukaričkog 5. aprila). Sezonama unazad nije igrao nekadašnji bek crno-bijelih, a u međuvremenu je bio i na dugoj pauzi jer je 2024. doživio tešku povredu - kidanje ukrštenog ligamenta koljena. Posljednji put imao je ulogu u timu crno-bijelih u sezoni 2022/23.

Živković je ponikao u Partizanu i napuštao ga je 2014, kada je otišao u Vojvodinu i ovog ljeta. Igrao je i za Suduvu u Litvaniji, Dunajsku Stredu u Slovačkoj, Radnički Niš i Voždovac. Sa novim timom trenutno je 11. na tabeli Prve lige Srbije i donijeće ekipi Ivice Milutinovića veliko iskustvo, sticano i u "vječitim derbijima".

"Bivši igrač beogradskog Partizana, od danas je novi član zeleno-bijelih. Marko Živković (32) danas je zvanično zadužio našu opremu sa brojem '27'. Prethodno je nastupao za Partizan, potom Teleoptik, Vojvodinu, Suduvu, Dunajsku Stredu, Radnički Niš i Voždovac. U naš klub dolazi kao slobodan igrač i pokriva pozicije desnog spoljnog ofanzivnog igrača. Marko želimo ti puno sreće i uspjeha. Dobro nam došao!, poruka je Lozničara.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!