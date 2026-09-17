"Prekinite ovaj cirkus, podnesite ostavke koje ste obećali": Hitno su se oglasili bivši igrači Partizana

Bivši igrači i ljudi iz "Apela za spas Partizana" traže hitne ostavke ljudi koji su trenutno u klubu i da se šansa da nekim novim ljudima da vrate klub

Izvor: MN PRESS

Apel za spas Partizana obratio se ponovo javnosti i traži hitne ostavke Upravnog odbora kluba. Žele da oni ispune obećanje koje su dali pred dvomeč sa Hetafeom i da daju nekim drugim ljudima priliku da vrate crno-bijele na staze stare slave.

Saopštenje bivših igrača i članova "Apela za spas Partizana" prenosimo u cijelosti:

"Apel za spas Partizana obraća se kompletnoj crno-bijeloj javnosti povodom katastrofalnog stanja u kojem se FK Partizan danas nalazi. Već godinama upozoravamo da Partizan ide pogrešnim putem. Nažalost, svaki novi sportski rezultat potvrđuje da nismo pogriješili. Danas više nije pitanje jednog poraza, jednog trenera ili jedne loše utakmice. Danas govorimo o odgovornosti za period u kojem je FK Partizan izgubio sportski pravac, institucionalnu stabilnost i veliki dio svog ugleda.

Odgovornost za takvo stanje snose i uprava i stručni štab. Kada je ova uprava dolazila u klub, obećavala je stabilizaciju, borbu za prvo mjesto i smanjenje zaostatka za najvećim rivalom. Obećavan je povratak Partizana na staze uspjeha i stvaranje uslova za dugoročan razvoj kluba. Danas je realnost potpuno drugačija. Umesto borbe za prvo mjesto, Partizan vodi borbu da zaustavi dalji pad i izbjegne dodatno urušavanje rezultata. Umjesto napretka, gledamo nazadovanje. Umjesto stabilizacije, svjedočimo sve većoj sportskoj i organizacionoj krizi.

Posebno zabrinjava činjenica da je prethodna sezona u velikoj mjeri izgubljena u unutrašnjim sukobima, borbi za funkcije, međusobnim obračunima i medijskoj cirkuzijadi unutar samog rukovodstva kluba. Dok su pojedinci vodili bitke za pozicije i uticaj, klub je ostajao bez jasnog plana i ozbiljnih priprema za budućnost. Partizan ne može da se vodi od danas do sutra. Veliki klubovi planiraju godine unaprijed. Partizan je izgubio vreme koje više niko ne može da vrati. Posledice takvog rada danas su vidljive svima.

Neplasman u evropska takmičenja nije samo sportski neuspjeh. To je direktan udar na finansijsku stabilnost kluba, njegov ugled i budućnost.

Partizan je ostao bez nekoliko desetina miliona evra potencijalnih prihoda od UEFA takmičenja, marketinga, sponzorstava i transfera igrača. Procjene govore da je klub samo zbog izostanka evropskih prihoda ostao bez približno 20 miliona evra potencijalnih sredstava. A po svemu sudeći, sljedeću godinu smo takođe već izgubili. Zbog toga se finansijski gubitak praktično udvostručuje.

Istovremeno, vrijednost igrača opada kada nisu prisutni na evropskoj sceni. Klub bez Evrope postaje manje atraktivan za kvalitetna pojačanja, a razvoj mladih igrača značajno usporava. Najveća šteta, pored finansijske, jeste izgubljeno vrijeme. Vrijeme koje je trebalo da bude iskorišćeno za razvoj omladinske škole, unapređenje infrastrukture, stvaranje konkurentnog tima i povratak pobjedničkog duha.

Razumijemo emocije koje dio navijača ima prema pojedinim ljudima u klubu. Međutim, nijedan pojedinac ne može i ne smije biti iznad FK Partizan. Na stotine djece koja svakodnevno treniraju u Partizanovoj omladinskoj školi predstavljaju budućnost ovog kluba. Njima je potreban snažan, stabilan i organizovan Partizan. Njima je potreban klub koji će razvijati njihove talente i pružiti im priliku da jednog dana postanu nosioci igre prvog tima. Upravo su oni pojedinci koji će ovaj klub učiniti još većim. Njima je potrebna podrška naših navijača. Oni su naša prava vrijednost, i oni su nama vrijedni. Zbog njih nemamo pravo da ćutimo. Ne postoji predsjednik, trener, funkcioner niti član uprave koji je važniji od kluba.

Partizan je postojao prije svih nas i postojaće posle svih nas. Zato se lojalnost mora pokazivati prema klubu, a ne prema pojedincima.

Iz tog razloga još jednom pozivamo aktuelnu upravu da preuzme odgovornost za rezultate svog mandata i da ispuni obećanje koje je sama javno saopštila. Tražimo da bez daljeg odlaganja podnesu ostavke, da se postojeća skupštinska struktura raspusti i da se omogući sprovođenje transparentnih, demokratskih i kredibilnih promjena u FK Partizan.

Takođe, Partizanu nije potreban 'crveni tepih' za novu upravu, koji Rasim Ljajić konstantno pominje. Partizanu je potrebno da sadašnja uprava ode, jer je pokazala da nema ni plan ni program, a sve više pokazuje da nema ni dostojanstvo niti poštovanje prema sopstvenoj javno datoj riječi. Klubu su potrebni odgovornost, znanje, plan i novi početak. A kandidata već ima dovoljno. Pored nas, postoje i drugi ljudi (Restart Partizan) koji su spremni da preuzmu odgovornost za budućnost FK Partizan.FK Partizan mora biti iznad svakog pojedinca. Bivši igrači, članovi Apela za spas Partizana", stoji u saopštenju.