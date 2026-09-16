Ljubomir Vorkapić: Igrači Crvene zvezde sažaljevaju Partizan, to je najveće poniženje

Vorkapić izražava zabrinutost zbog trenutne situacije u Partizanu, smatrajući da su igrači Zvezde počeli da ih sažaljevaju i da je za njega to najveće poniženje.

Izvor: YouTube/Mojih TOP 11 sa Nebojšom Petrovićem

Vojvodina je nadigrala Partizan u Humskoj tokom vikenda i odnijela je u Novi Sad čitav plijen. Na kraju, pobjeda od 3:2, koja je mogla da bude i ubjedljivija, potvrdila je da je "stara dama" zaista u ovom trenutku drugi klub srpskog fudbala, odnosno da je zapravo jedini koji još može da izazove šampiona Crvenu zvezdu.

Ljubomir Vorkapić, fudbaler koji je i sa Vojvodinom i Partizanom bio prvak Jugoslavije, istakao je da to i nije iznenađenje kada se pogledaju sastavi dva kluba.

"Vojvodina je mogla da završi utakmicu mnogo ranije i da je dobije mnogo ubjedljivije. Jednostavno imaju bolji tim od Partizana i to se vidi. Digli su i budžet, ovog ljeta su mnogo potrošli na igrače i sada su zaista ozbiljan tim za našu ligu. Vidjeli smo to i protiv Partizana. Ne govorim za Evropu, to je nešto drugo. Ali ovdje na lokalu, Vojvodina ima najbolji tim poslije Crvene zvezde", rekao je Vorkapić za "Mozzart Sport".

Zašto je Partizan ovako loš?

Izvor: MN PRESS

"I Vojvodina i Partizan su moji klubovi i dok mi je zbog Voše drago, zbog Partizana me srce boli. Onakva igra u prvom poluvremenu, da ti dopustiš Vojvodini da dominira na tvom stadionu, pred tvojim navijačima, to je ispod svakog nivoa", rekao je Vorkapić ističući da ga boli što ekipi predstoji čak i eventualna borba za opstanak.

"Nije eventualno, Partizan se bori za opstanak! Nazovimo stvari pravim imenom. Svi se slade kad treba da igraju protiv Partizana. Evo u sljedećem kolu idu u Surdulicu. Pa Zvezda nije uspjela da pobijedi tamo, ko garantuje da će ovakav Partizan uspjeti", istakao je Vorkapić i dodao: "Partizan nema igrače, koji su to igrači? Ekipa nema nekog jasnog lidera, možda tri četiri igrača iz aktuelnog tima mogu da iznesu ozbiljnu sezonu, kod ostalih to ne vidim. Ali 'ajde što nemaš igrače, nemaš ni sistem. Kako da se stvore novi igrači, ko da dođe u klub koji se raspada?".

Udario na Dembu Seka

Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

"Kakav je to igrač? Donese više štete nego dobrog", rekao je Vorkapić o možda i najboljem igraču Partizana iz ove sezone Dembi Seku: "Da je igrao u mojoj generaciji Partizana, već bi odavno dobio batine. Ne bi bio sa nama uopšte u grupi! Jednom bi mu se skrenula pažnja, da nije sam na terenu, da treba da igra za tim, a već sljedeći put bi dobio batine. Neko bi mu izlupao šamare u svlačionici. Koliko je njemu lopti potrebno? Uzmi loptu pa sam igraj pored terena negde, žongliraj. To nikako neko da mu kaže, da ono što on igra nije fudbal".

"Zamislite da Demba Sek ovako igra recimo kod Ivice Osima, pa na tribinama bi bio odavno! Rekao bi mu: ‘Sine, nisi ti za fudbal, uzmi loptu pa sa njom u cirkus pa žongliraj’. Da li je moguće da on izađe na golmana iskosa i šutira iz mrtvog ugla? Nestvarno, zaista".

Bole ga riječi zvezdaša

Vidi opis Ljubomir Vorkapić: Igrači Crvene zvezde sažaljevaju Partizan, to je najveće poniženje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ističe da je nezadovoljan upravom, da mu je nevjerovatno da na Skupštini kluba Milka Forcan dobije više glasova od Predraga Mijatovića, da mu je sada i teško da gleda Partizan, dok ga bole riječi zvezdaša.

"Postali smo parodija od kluba, koji svaki tim iz Superlige gleda da nakanta kad ga sretnu na terenu. Počeli su igrači Zvezde da nas sažaljevaju, što je meni kao Partizanovcu najveće poniženje. Kad mi zvezdaš u kafiću kaže: ‘E, navijao sam za vas protiv Vojvodine‘. Dođe mi da zaplačem. Znam da je sada je najlakše pljuvati po Partizanu, ja to ne želim, niti to radim, ali urgiram da nešto mora da se promijeni. Ovako više ne može, napravljena je lakrdija od jednog od najvećih klubova na ovim prostorima", zaključio je on.

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(MONDO)