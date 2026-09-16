Damir Milanović, prvi intervju na klupi Veleža: "Želim da se drugi prilagođavaju nama, a ne mi njima" (VIDEO)

Novi šef stručnog štaba Veleža Damir Milanović dao je prvi intervju nakon imenovanja na mjesto prvog trenera "rođenih" poslije odlaska sa klupe Širokog Brijega.

Izvor: YouTube/FK Velež Mostar TV

Milanović, koji se vraća u klub iz Mostara nakon dvije godine, ovog puta u ulozi glavnog trenera, izrazio je veliku sreću i entuzijazam zbog povratka.

"Emocije su velike, povratak je u pitanju. Iskreno da vam kažem, jako sam srećan“, rekao je Milanović, koji je u prvom mandatu bio je pomoćni trener tadašnjem šefu Deanu Klafuriću, a sada preuzima punu odgovornost.

Naglasio je da postoji velika razlika između te dvije uloge, ali da se kao osoba neće mnogo mijenjati.

"U tom prvom periodu bio sam pomoćni trener i imali smo stvarno fantastične rezultate, ekipu i atmosferu. Ovo je sasvim nešto drugačije - biti pomoćnik i prvi trener dvije su različite stvari. Ipak, mislim da se kao osoba neću puno mijenjati što se tiče igrača i pristupa, jer želim izgraditi jako dobru atmosferu. To su moji temelji za stvaranje dobrih rezultata".

Poznavanje kluba, navijača i istorije Veleža vidi kao veliku prednost, iako je iz prethodnog sastava ostalo malo igrača.

"To je uvijek olakšavajuća okolnost. Iako je iz te ere ostalo jako malo igrača, dobro poznajem navijače i istoriju kluba. Velež je veliki klub s velikom armijom navijača i očekivanja su uvijek visoka, što nosi pritisak. Iskreno, to me i dovelo ovamo - želim raditi pod pritiskom, ne tražim lagodnu situaciju. Mislim da možemo puno napraviti i brzo se vratiti na stare staze".

Na pitanje o ambicijama i stilu igre, Milanović je bio jasan.

"Rezultat ne može doći preko noći, ali radićemo na tome da što prije poboljšamo stvari i implementiramo našu ideju igre. Želim agresivan i borben Velež, ekipu koja ostavlja srce na terenu. Želim Velež koji diktira tempo i igru, tako da se druge ekipe prilagođavaju nama, a ne mi njima. To je moja opšta filozofija... Pogotovo ovdje, gdje su istorija i podrška navijača ogromne, Velež ne smije biti podređen. Uvijek mora biti broj jedan na terenu".

Što se tiče trenutne pretposljednje pozicije na tabeli, smatra da nije nerješiv problem jer je liga izjednačena. Glavni razlog vidi u odlasku kvalitetnih igrača i dolasku mladih momaka kojima treba vremena za privikavanje, ali vjeruje da ekipa ima kvalitet za vrh tabele.

Milanović nije došao sam, doveo je tri asistenta koji su već radili u Veležu - prvi pomoćnik je Marko Đorđević, analitičar Enej Bruk i kondicioni trener Tomislav Jurković.

"Svi oni znaju kakva su očekivanja, prošli pritisak i jedva čekaju da počnemo s radom", rekao je novi strateg Veleža.

Posebno ga motiviše predstojeći gradski derbi protiv Zrinjskog.

"Naravno, ko ne voli igrati derbi? U prvom mandatu imao sam priliku samostalno voditi derbi... Bila je to fantastična utakmica puna emocija. U derbiju nema favorita... Iskreno, jedva čekam".

Na kraju je uputio poruku navijačima "rođenih".

"Volio bih da nam budu podrška kao i do sada, pa i više od toga, posebno zbog ovih mladih i novih igrača dok ne posložimo sve kockice. Mi igramo fudbal zbog njih i želimo da budu srećni i zadovoljni. Navijači će prepoznati ako u svakoj utakmici damo 100% i borimo se do kraja. Nekada će biti bolje, nekada lošije, ali trud i zalaganje niko ne može osporiti".

Inače, Milanović je potpisao dvogodišnji ugovor sa mostarskim klubom s opcijom produženja za još jednu sezonu.

(MONDO)