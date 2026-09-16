Legendarni srpski stručnjak preminuo je 16. septembra 2021. godine.

Izvor: MN PRESS

Prošlo je pet godina od kada nas je napustio legendarni košarkaški trener Dušan Duda Ivković. Njegova veličina se ne ogleda samo u vrhunskim rezultatima koje je bilježio sa najvećim evropskim klubovima, već u uticaju koji je imao na cjelokupan razvoj košarke na našim prostorima.

Ivković je preminuo 16. septembra 2021. godine, a sportska javnost će ga zauvijek pamtiti kao jednog od najuspješnijih evropskih trenera svih vremena. Ostavio je veliki trag vodeći reprezentaciju Jugoslavije i Srbije, dok je Grčkoj ostavio veliku zaostavšinu na klupskom nivou.

Ivković je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio tri evropska zlata, dok je sa Srbijom uspio da slavi drugo mjesto na Evropskom prvenstvu 2009. godine. U FIBA Kuću slavnih je uvršten 2017. godine, dok je nekoliko puta nominovan za ulazak u Nejsmitovu Kuću slavnih. Trenersku karijeru je završio 2016. godine kada je upriličen njegov oproštajni meč u Atini.

Trenerska karijera

Vidi opis Pet godina bez Dušana Dude Ivkovića: Nerado je govorio o srodstvu sa Nikolom Teslom Prvi veliki rezultat na klupskom nivou ostvario je 1979, kada je sa Partizanom osvojio "triplu krunu" (prvenstvo i Kup Jugoslavije i evropski Kup Radivoja Koraća). Kao član stručnog štaba Željka Obradovića, doprineo je i osvajanju srebrne medalje na OI 1996, kao i titulama na EP 1997. i SP 1998. Šampion Evrope bio je dva puta, sa Olimpijakosom 1997. i 2012, Evrokup (Kup Saporte) osvojio je takođe dva puta (AEK 2000, Dinamo 2006), a po tri puta je bio prvak Grčke (PAOK 1992, Olimpijakos 1997. i 2012) i Rusije (CSKA 2003, 2004, 2005). Trenirao je Radnički, Partizan, Aris, Šibenku, Vojvodinu, PAOK, Panionios, Olimpijakos, AEK, CSKA, Dinamo iz Moskve i Efes. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Dušan Ivković je rođen u Beogradu 1943. godine, a fakultetsko obrazovanje je stekao na Rudarsko-geološkom fakultetu. Ljubav prema košarci je bila porodično naslijeđe, pošto je njegov stariji brat bio košarkaš Slobodan Piva Ivković. Dušan je kompletnu igračku karijeru proveo u beogradskom Radničkom, a prvi trenerski zadatak bio mu je u Partizanu, gdje je počeo kao pomoćnik.

Potom je samostalno vodio crno-bijele tokom dvije sezone (1978/80), da bi prvi inostrani angažman imao u grčkom Arisu. Vratio se na dvije godine u Radnički, potom vodio Šibenik, Vojvodinu, PAOK, Panionis, da bi 1996. godine po prvi put stigao u Olimpijakos.

Prešao je potom u AEK, da bi 2002. godine preuzeo moskovski CSKA. Vodio je u Rusiji još Dinamo, da bi se vratio u Olimpijakos, sa kojim je osvojio Evroligu 2012. godine. Posljednji trenerski angažman imao je u turskom Efesu.

Porijeklo o kojem se malo zna

Izvor: MN PRESS

Ivkovićev rođak je bio i slavni srpski naučnik Nikola Tesla, o čemu je nerado govorio u javnosti. Dudin pradeda i majka Nikole Tesle su rođeni brat i sestra, međutim, srpski stručnjak nije želio da se to potencira...

"Zašto o tome nerado govorim? Mislim da je ružno i nepristojno da jednog takvog genija bilo ko po bilo kojoj osnovi svojata...", rekao je Dušan Ivković pre nekoliko godina u jednom intervjuu kada je srpska javnost počela malo više da "čeprka" po njegovom privatnom životu i da se interesuje: "Mislim da to stvarno nije u redu. Prvi put sam o tome progovorio u Grčkoj, godinama me bilo sramota da to pominjem".

"Jednom su me namjestili u neki televizijski žiri kad ulazi Dejan Tomašević sa gradonačelnikom Radojičićem i daje mi dukat. O čemu se radi? Nikola Tesla po majčinoj liniji Mandića meni zaista dođe deda. Otac moje bake Olge, dakle moj pradeda Trivun i Teslina majka Đuka su bili rođeni brat i sestra. U njegovom muzeju u Beogradu stoji pismo moje bake Olge koje šalje Tesli u Ameriku, tražeći pomoć za svog sina i mog ujaka. U njemu stoji: Dragi brate, molim te moj Milenko je isti ti i on će da studira elektrotehniku kao ti… Tražila je pomoć, bila su to teška vremena tridesetih godina prošlog vijeka i Tesla je vodio računa o njima...", objasnio je Dušan Ivković.

O kakvim se dukatima radi? I to je Duda otkrio u jednom starom intervjuu: "Kad su se rađale moje dvije sestre i moj brat, Tesla ih je darovao zlatnim dukatima, jedini ga ja nisam dobio jer sam rođen u oktobru 1943, a Tesla je umro na Božić te godine", ispričao je Ivković.

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(MONDO)