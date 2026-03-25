Džedi Osman o Dušanu Ivkoviću: "Duda je bio prvi trener koji je vjerovao u mene"

Košarkaš Panatinaikosa Džedi Osman lijepo je govorio o legendarnom treneru Dušanu Dudi Ivnkoviću i prvoj velikoj prilici koju je pametno iskoristio.

Košarkaš Panatinaikosa Džedi Osman nedavno se vratio u Evropu, nakon nekoliko godina NBA karijere. A, put do najjače lige na svijetu nije bio lak, ali je reprezentativac Turske prije svega imao podršku trenera. A, u pitanju je ni manje, ni više do legendarni Dušan Duda Ivković.

Osman je 2011. stigao u Efes, ali nije odmah dobio priliku da zaigra u evroligaškoj ekipi. Išao je korak po korak, a status, karakter i iskustvo stekao je kod srpskog trenera Dušana Dude Ivkovića. Priliku je dobio kad mnogi nisu, kalio se poriv najboljih igrača i zbog toga je sad jedan od najvažnijih u timu Ergina Atamana (i u reprezentaciji Turske i u Panatiniakosu).

"Iljos Zurus je bio trener, nisam igrao kod njega, on je me samo pozvao na trening. Tad sam igrao u drugoj ekipi Efesa, koja je igrala u nacionalnoj ligi. Tamo sam dosta igrao, taj meč sam odigrao solidno i pozvao me je na trening. A debitovao sam kod Oktaja Mahmutija", započeo je Osman u gostujući u podkastu "X&O's CHAT" kod Edina Avdića, a koji se emituje na UNA TV.

"A, ozbiljne, ozbiljne minute mi je dao Dušan Ivković. Igrao sam dvije godine kod njega. Bio sam mlad, nije mi bilo svejedno ponekad. Nije galamio puno, ali je umio da podvikne."

"Uvijek se sjetim treninga, on je legenda na terenu, izvan njega takođe, ali sastanci poslije utakmice... Gledamo video i on govori 'Džedi, šta radiš ovdje', čeka odgovor, a ja kažem 'pa, treneru' i on me prekine 'ćut, tišina'. Uzvratim 'pa, pitali ste', a on kaže 'ćut, neću da čujem ništa'. Tako bi nas ućutkao sve", sjetio se anegdote Osman.

"Vjerovao je u mene kao u mladog igrača, stavio me je da igram u najtežim minutima meča. Dao mi je podršku, stvarno", rekao je o Dudi reprezentativac Turske.

Kao i svakom mladom igraču i Osmanu nije bilo lako da se izbori za minute u ekipi. Ipak, želja za dokazivanjem bila je jača i od autoriteta protiv kojih je igrao.

