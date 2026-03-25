"Razgovarao sam sa Partizanom": Džedi Osman otkrio zašto se vratio iz NBA

Košarkaš Panatinaikosa Džedi Osman otkrio je da je razgovarao sa Partizanom, ali je na kraju lako donio odluku da obuče dres kluba iz Atine

Košarkaš Panatinaikosa Džedi Osman dugo godina je proveo u NBA ligi, a onda je 2024. poželio da se vrati u Evropu. Iako je imao priliku da zaigra za Efes još u ranim danima karijere, odlučio je da po povratku u elitno takmičenje obuče dres tima koji vodi Ergin Atamana. Ipak, možda je put mogao da nastavi i u nekom drugom klubu, recimo u Beogradu, baš u Partizanu.

Da li je bilo pregovora sa Osmanom da dođe u Partizan? Zašto nije došao? Kako se odlučio da se vrati u Evroligu i zašto baš Panatinaikos? Sve tu odgovori na pitanja koja je dao Džedi Osman gostujući u podkastu "X&O's CHAT" kod Edina Avdića, a koji se emituje na UNA TV.

"Nedostajala mi je Evropa, Evroliga. Imao sam osjećaj da je ovo bio odličan tajming da se vratim u Evropu, da nastavim karijeru, da osvojim Evroligu, to mi je najveći cilj sad", započeo je Osman.

"U to vrijeme... Partizan. Čuli smo se sa Partizanom. Što se tiče turskih timova, Efes je pokušao, ali nisam imao mnogo razgovora. Kad sam se vratio, ekipe su bile već formirane, to je bio avgust. Svi su bili spremni za sezonu. Panatinaikos mi je otvorio vrata, htjeli su me. Pričao sam sa trenerom Erginom Atamanom, odluka je bila laka", ispričao je Osman detalje o povratku u Evroligu.

Kako je raditi sa Erginom Atamanom?

Komentari su brojni, od onih koji su zadovoljni radom sa turskim trenerom, do onih koji nemaju mnogo lijepih riječi na račun Atamana. Rezultati govore jedno - tri osvojene Evrolige i srebro sa Turskom na Evropskom prvenstvu. Da je lako nije, ali Džedi Osman je pokušao da objasni karakter trenera Panatinaikosa.

"Nije lagano. Poznajem ga od 2014. On od tebe očekuje da si stalno na top nivou. Daje ti slobodu, daje podršku, nikad se ne meča. Ali umije da bude i strog, kad stvari ne idu onako kako on hoće", pojasnio je Osman.

Osman igra sjajno u Evroligi, beleži 13 poena, imao o 3,1 skok i 1,4 asistencije za 27,3 minuta na terenu. Iz igre bilježi 47 posto uspješnosti, te ga navijači u Atini s razlogom obožavaju. Posebno jer u novoj sezoni igra na znatno većem nivou, jer je prije godinu dana u istom takmičenju ubacivao nešto manje od osam poena po susretu.

"Volim Panatinaikos, imam sjajan odnos sa navijačima. Dvorana je puna, a čak i kad gostujemo navijači nas prate. Ipak, to je legendarni tim, imaju sedam titula Evrolige. Vidjećemo da li ćemo osvojiti, imamo još dosta utakmica", zaključio je Džedi Osman.