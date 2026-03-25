Srpski košarkaš Nikola Jokić nalazi se veoma blizu još jednog uspjeha koji će ući u istoriju NBA lige i realno je da uskoro to i uradi.

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić veoma je blizu da još jednom uđe u istoriju NBA lige! Prethodne sezone srpski košarkaš postao je prvi centar koji je kompletnu takmičarsku godinu završio sa tripl-dabl prosjekom, a sada mu malo fali da takvo dostignuće ponovi!

Ovo dostignuće prije Nikole Jokića uspjeli su da ostvare samo bekovi Oskar Robertson i Rasel Vestbruk, a ne treba ni pominjati koliko je centrima teško da ostvare tripl-dabl prosjek kroz sezonu. Morali bi da imaju impresivne brojke kada su asistencije u pitanju, što Jokiću u posljednjih nekoliko godina uopšte nije teško. Zapravo, ovu sezonu bi mogao da završi sa najvišim prosjekom asistencija po meču u cijeloj NBA ligi.

Jokiću potrebna 51 asistencija za istoriju NBA lige: Imao šansu da uradi što nije niko u istoriji

Nego, da se vratimo na temu - dakle, Nikola Jokić je veoma blizu nove tripl-dabl sezone u NBA! Šta mu nedostaje za tako nešto? Samo još asistencije, što se tiče poena i skokova već je obavio posao. Zbog toga što je dio sezone propustio zbog povrede, Jokić bi aktuelnu sezonu mogao da završi sa samo 66 odigranih mečeva, a to znači da mu je potrebno više od 660 dodavanja za poene saigrača.

Nikola Jokić je na dosadašnjih 57 mečeva asistirao saigračima 609 puta, što znači da mu je na preostalih devet utakmica potrebno da upiše još 51 asistenciju i tako obezbijedi sebi još jednu tripl-dabl sezonu. Tokom dosadašnjeg dijela sezone Jokić je prosječno upisivao 10,7 asistencija, a do kraja sezone potrebno mu je da bilježi više od 5,67 asistencije. To znači da bi mogao da bude gotovo duplo lošiji nego do sada a da opet ispuni cilj.

Treba napomenuti i da je u pobjedi Denvera nad Finiksom srpski košarkaš imao čak 17 asistencija, a da je prije toga na meču protiv Portlanda 14 puta asistirao saigračima. Ukoliko takav nivo forme održi i u narednom periodu, samo će mu četiri meča biti potrebna da ostvari 51 asistenciju, što znači da će posljednjih pet utakmica u ligaškom dijelu sezone igrati bez pritiska.

Što se tiče poena i skokova, već smo rekli da o tome ne mora da brine. Nikola Jokić je do sada postigao 1591 poen u tekućoj sezoni. Ukoliko ne postigne nijedan poen do kraja, na preostalih devet utakmica, njegov prosjek će biti nešto iznad 24 poena po utakmici. Naravno, to je nerealan scenario. Takođe je nerealno da narednih devet mečeva završi bez skokova, ali da pomenemo i to - ako ih ne bude, Jokić je imati prosjek od gotovo 11 skokova po meču.

Nikola Jokić trenutno ima prosjek od 12,7 skokova po utakmici i u toj kategoriji mu je rival Karl-Entoni Tauns koji je na 12 skokova po meču. Sa druge strane, Nikola Jokić trenutno ima prosjek od 10,7 asistencija po meču, a rival mu je Kejd Kaningem koji je na 9,9. Nikada u istoriji lige nije se desilo da neki košarkaš završi sezonu kao prvoplasirani u obje kategorije - po broju skokova i asistencija po meču.