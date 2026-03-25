Ovako je Jokić donio pobjedu Denveru: Pogledajte odlučujući šut od kog bi drugi bježali

Sjajna ideja i realizacija Nikole Jokića u završnici meča Denvera protiv Finiksa koja je donijela pobjedu njegovoj ekipi.

Izvor: X/@ohnohedidnt24/Printscreen

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić odigrao je prethodne noći fantastičnu utakmicu za Denver i vodio ga je do pobjede nad Finiksom (125:123). Bila je to još jedna istorijska noć za Somborca koji je meč završio sa 23 poena, 17 skokova i 17 asistencija, posebno impresivno igrajući u završnici utakmice.

Nikola Jokić protiv Finiksa Izvor: YouTube/Chaz NBA

Čim se ušlo u posljednja dva minuta utakmice, Jokić je preuzeo odgovornost i pogodio je za 120:115, pa zatim jedno slobodno bacanje koje je ostavilo Denver na četiri razlike, da bi se uključio i Džamal Marej - odbivši nalet Finiksa preko Grina. Ipak. Devin Buker je vratio na 123:123 na 30 sekundi do kraja utakmice, da bi potom bilo jasno da će lopta u ruke najboljeg na svijetu.

Jokić je "razbio prokletstvo" i pogodio je sa distance za 125:123, što se ispostavilo kao konačan rezultat utakmice. Pogledajte taj šut za pobjedu Denvera:

Jokic FTW



Ostalo je inače dovoljno vremena Finiksu da odgovori, lopta je išla u ruke Devina Bukera, međutim ovoga puta Nagetsi nisu "pali" kao već dosta puta ove sezone u posljednjim sekundama meča. Devin Buker je hteo da stavi tačku na utakmicu šutem za tri poena, međutim promašio je.

DEVIN BOOKER FOR THE WIN

Ko zna, možda je baš i Jokićevo vikanje na sutkinju Daniku Barodi dovelo do toga da u završnici meča Denver ne dođe u situaciju da se Finiksu svira "domaćinski faul", koji bi odveo meč u produžetak.

