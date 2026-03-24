Viktor Vembanjama je javno poručio da ga zanima MVP priznanje i zaprijetio je Nikoli Jokiću i Šeju Gildžusu Aleksanderu koji su glavni favoriti.

Izvor: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

San Antonio igra po notama Vitkora Vembanjame. U Majamiju je upisana ubjedljiva pobjeda (136:111) uz fenomenalnu partiju francuskog košarkaša. Niko mu ništa nije mogao na parketu - 26 poena, 15 skokova, 4 asistencije. Da ga je bolje slušao šut za tri poena (1/7) učinak bi bio još bolji.

Superstar Sparsa ne krije - hoće MVP priznanje. Javno je "zaprijetio" Nikoli Jokiću i Šeju Gildžusu-Aleksanderu. Plejmejker Oklahome je trenutno glavni favorit za prestižno priznanje, ali Vembija to ne zanima previše. Hoće da pokaže svima zašto je upravo on trenutno bolji od svih.

Vidi opis Viktor Vembanjama "zaprijetio" Nikoli Jokiću i Šeju Gildžusu Aleksanderu: "Ja sam MVP, objasniću vam zašto" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Stacy Revere / Getty images / Profimedia Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: EPA/CAROLINE BREHMAN Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: EPA-EFE/YOAN VALAT Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: EPA/ADAM DAVIS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: EPA/JOHN G. MABANGLO Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: EPA/JOHN G. MABANGLO Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: C. Morgan Engel / Getty images / Profimedia Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Razmišljao sam o tome, trenutno je debata i tako i treba da bude. Međutim, smatram da bi ja trebalo da vodim u toj trci. Pokušaću da uradim sve da na kraju sezone ne bude nikakva debata oko toga", poručio je Vembanjama.

Kakva je statistika i šta izdvaja Vembanjamu?

Viktor Vembanjama protiv Majamija

Da krenemo od statistike, Jokić bilježi tripl-dabl u prosjeku (28 poena, 12,6 skokova, 10,6 asistencija). Šej je sa Oklahomom trenutno prvi (57-15) i ima prosjek od 31,5 poena, 6,6 asistencija i 4,5 skokova po meču. Vembanjama je sa Sparsima drugi na Zapadu (54-18) i ima prosjek od 24,3 poena, 11,2 skoka i 3 asistencije po utakmici.

"Smatram da je defanziva 50 odsto svake utakmice i da se to ne gleda dovoljno u MVP trci. Smatram da sam najuticajniji igrač defanzivno u cijeloj ligi. Drugi argument je taj da smo skoro 'počistili' Oklahomu u mečevima u regularnom dijelu sezone i da smo ih tri puta ubjedljivo dobili. Treći argument je da ofanziva nisu samo poeni", poručio je Vembanjama.

Rezultati:

Detroit - LA Lejkersi 113:110

Majami - San Antonio 111:136

Orlando - Indijana 126:128

Filadelfija - Oklahoma 103:123

Atlanta - Memfis 146:107

Čikago - Hjuston 132:124

Juta - Toronto 127:143

Dalas - Golden Stejt 131:137 (poslije produžetka)

Portland - Bruklin 134:99

LA Klipersi - Milvoki 129:96

BONUS VIDEO: