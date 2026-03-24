Viktor Vembanjama "zaprijetio" Nikoli Jokiću i Šeju Gildžusu Aleksanderu: "Ja sam MVP, objasniću vam zašto"

Autor Nebojša Šatara
Viktor Vembanjama je javno poručio da ga zanima MVP priznanje i zaprijetio je Nikoli Jokiću i Šeju Gildžusu Aleksanderu koji su glavni favoriti.

Izvor: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

San Antonio igra po notama Vitkora Vembanjame. U Majamiju je upisana ubjedljiva pobjeda (136:111) uz fenomenalnu partiju francuskog košarkaša. Niko mu ništa nije mogao na parketu - 26 poena, 15 skokova, 4 asistencije. Da ga je bolje slušao šut za tri poena (1/7) učinak bi bio još bolji.

Superstar Sparsa ne krije - hoće MVP priznanje. Javno je "zaprijetio" Nikoli Jokiću i Šeju Gildžusu-Aleksanderu. Plejmejker Oklahome je trenutno glavni favorit za prestižno priznanje, ali Vembija to ne zanima previše. Hoće da pokaže svima zašto je upravo on trenutno bolji od svih.

"Razmišljao sam o tome, trenutno je debata i tako i treba da bude. Međutim, smatram da bi ja trebalo da vodim u toj trci. Pokušaću da uradim sve da na kraju sezone ne bude nikakva debata oko toga", poručio je Vembanjama.

Kakva je statistika i šta izdvaja Vembanjamu?

Viktor Vembanjama protiv Majamija
Izvor: Youtube/NBA

Da krenemo od statistike, Jokić bilježi tripl-dabl u prosjeku (28 poena, 12,6 skokova, 10,6 asistencija). Šej je sa Oklahomom trenutno prvi (57-15) i ima prosjek od 31,5 poena, 6,6 asistencija i 4,5 skokova po meču. Vembanjama je sa Sparsima drugi na Zapadu (54-18) i ima prosjek od 24,3 poena, 11,2 skoka i 3 asistencije po utakmici.

"Smatram da je defanziva 50 odsto svake utakmice i da se to ne gleda dovoljno u MVP trci. Smatram da sam najuticajniji igrač defanzivno u cijeloj ligi. Drugi argument je taj da smo skoro 'počistili' Oklahomu u mečevima u regularnom dijelu sezone i da smo ih tri puta ubjedljivo dobili. Treći argument je da ofanziva nisu samo poeni", poručio je Vembanjama.

Rezultati:

  • Detroit - LA Lejkersi 113:110
    Majami - San Antonio 111:136
    Orlando - Indijana 126:128
    Filadelfija - Oklahoma 103:123
    Atlanta - Memfis 146:107
    Čikago - Hjuston 132:124
    Juta - Toronto 127:143
    Dalas - Golden Stejt 131:137 (poslije produžetka)
    Portland - Bruklin 134:99
    LA Klipersi - Milvoki 129:96

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:10
Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Možda će vas zanimati

