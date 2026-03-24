"Koliko čujem, u Denveru su zabrinuti zbog Jokića": Poznati NBA insajder otkrio šta se priča u klubu

Mark Džej Spirs otkrio šta se u Denveru priča o Nikoli Jokiću.

Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia / YouTube/ESPN/Screenshot

Poznati američki novinar Mark Spirs otkrio je da su u Denveru zabrinuti zbog sve agresivnijih poteza protivnika prema Nikoli Jokiću, lideru Nagetsa i najboljem igraču svijeta. Konkretno, smeta im što zadaju Nikoli udarce i veoma agresivno ga čuvaju daleko od koša.

"Koliko čujem, Nagetsi su pomalo zabrinuti zbog toga kako (rivali) čuvaju Jokića. Timovi ga brane na šest metara od koša, 'ulaze' mu u noge i brane ga licem, obavijaju rukama... Ipak, on nalazi način da zablista", rekao je Spirs.

Posebno "bode oči" činjenica da je bilo nekoliko zaista grubih, "fudbalskih" faulova na Jokiću, a svi su primijetili kako je siledžijski na njega išao košarkaš Oklahome Lu Dort - i to ne jednom.

Dok se timovi oštre i sve grublje kreću ka Jokiću, on održava svoj nivo i maestralno vodi Denver ka plej-ofu. Iako njegov tim nije u vrhu tabele Zapada (četvrti i deli skor sa petoplasiranom Minesotom), ima još 10 utakmica da pokuša da stigne trećeplasirane Lejkerse (dvije pobjede više i dva poraza manje).

Do kraja ligaškog dijela, Denver će gostovati Finiksu u srijedu od 4 sata ujutru po našem vremenu, u četvrtak od tri dočekaće Dalas, a u subotu rano ujutru igraće protiv Jute kod kuće. Potom ga očekuju utakmice protiv Golden Stejta, Jute, San Antonija, Portlanda, Memfisa, Oklahome i San Antonija.

