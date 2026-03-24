Luka Dončić promašio pobjedu Lejkersa: Obradovao Nikolu Jokića i Denver

Lejkersi su doživjeli poraz od Detroita, prekinuli su pobjedničku seriju, a taj rezultat odgovara Denveru i Jokiću.

Detroit je prekinuo pobjedničku seriju Lejkersa od devet uzastopnih trijumfa i slavio je na svom terenu u NBA ligi - 113:110. Luka Dončić ponovo je bio igrač oko koga se sve vrtilo, bio je najefikasniji akter utakmice, ali je na kraju ispao i tragičar pošto je promašio pobjedu. Meč je završio sa 32 poena, uz 7 skokova i 6 asistencija.

Ovaj rezultat posebno je obradovao Denver i Nikolu Jokića pošto su Lejkersi sada na trećem mjestu sa skorom 46-26, dok Denver i Minesota pomno prate sve i imaju po 44-26. Do kraja regularnog dijela sezone ostalo je još 10 utakmica za spomenuta tri tima. Izdvojili su se Oklahoma (57-15) i San Antonio (54-18).

Dončić je zakazao u posljednjem kvartalu, pošto je loše šutirao (1/3 za dva, 0/2 za tri), a upravo je Luka promašio i pobjedu. Pri rezultatu 110:111 je promašio šut za vođstvo, da bi na oko dvije sekunde prije kraja promašio i trojku za produžetak. Mirnu ruku na drugoj strani imao je Danis Dženkins koji je dao četiri poena u posljednjih 25 sekundi.

Kod Lejkersa je Luku pratio Ostin Rivs (24, 5as), dok je Lebron Džejms dodao 12 (10as, 8sk). U pobjedničkom timu istakli su se Dženkins (30, 8as) i Džejlen Duren (20, 11sk).

Rezultati:

Detroit - LA Lejkersi 113:110

Majami - San Antonio 111:136

Orlando - Indijana 126:128

Filadelfija - Oklahoma 103:123

Atlanta - Memfis 146:107

Čikago - Hjuston 132:124

Juta - Toronto 127:143

Dalas - Golden Stejt 131:137 (poslije produžetka)

Portland - Bruklin 134:99

LA Klipersi - Milvoki 129:96

