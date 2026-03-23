"Moramo da testiramo sudije": Niko u Americi nije očekivao ovakvu Jokićevu poruku

Nikola Jokić ima plan za ekipu Denver Nagetsa u finišu NBA sezone.

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Portland (128:112) i nastavili borbu za što bolju poziciju pred plej-of, a Nikola Jokić ponovo je bio impresivan. Srpski košarkaš završio je meč sa 22 poena, uz 14 asistencija i 14 skokova. Kao pravi lider tima poveo je ekipu ka novoj pobedi, a zatim je o tome opširno govorio nakon meča.

Nikola Jokić je otkrio kako bi Nagetsi trebalo da igraju u narednom periodu. Nikola Jokić smatra da je ekipa ponekad nedovoljno čvrsta, odnosno da bi uz veći broj prekršaja mogla da uspostavi drugačiji odnos snaga na terenu. Ukoliko bi igrači Denvera snažnije faulirali protivnike, pa na taj način testirali sudije, tim bi mogao da profitira.

"Mislim da u prvoj četvrtini nismo imali nijedan faul. Zapravo, imali smo moj ofanzivni faul i moj namjerni faul tokom cijele prve četvrtine. Dakle, nismo bili agresivni. Mislim da je prvi faul bio u sedmom ili osmom minutu druge četvrtine. Tako da samo treba da koristimo faulove i budemo agresivni i testiramo sudije, i budemo nasrtljivi i hvatamo, znate? Kada smo počeli tako da igramo u drugom poluvremenu, igrali smo mnogo bolje", rekao je srpski košarkaš i dodao:

"Nesportski faul nije bio poruka saigračima. Pokušao sam da zaustavim kontru i to sam uradio, ali ne po pravilima".

Nakon što u tokom većeg dijela sezone mučili strašne muke sa povredama, u Denveru su konačno kompletni. Povratak Pejtona Votsona u tim znači i da trener Dejvid Adelman ima sve igrače na raspolaganju, iako je jasno da će košarkašu koji se posljednji oporavio od povrede biti potrebno malo vremena da se prilagodi.

"Definitivno će mu trebati vremena, znate, kao i svima. Ali dobro je što se vratio. Mislim da će imati dosta vremena da se vrati u takmičarsku formu. Propustio je dosta vremena i odradio je dobar posao, imao je energiju, ali mislim da će mu trebati više vremena da se vrati na nivo na kom je igrao prije. Meni je trebalo vjerovatno oko tri-četiri nedjelje. Znate, mislite da ste se vratili i jeste tu, ali treba vam još malo", rekao je Jokić i otkrio svoju želju za finiš sezone:

"Definitivno da ostanemo zdravi. Vejrovatno da ostanemo zdravi i da se kolektivno usmjerimo u jednom pravcu i da svi budu na istoj talasnoj dužini.Žrtvuj se ako treba da se žrtvuješ, igraj čvrsto ako treba da igraš čvršće, šta god da je potrebno, imamo još samo 10 utakmica".

Na posljednjih deset mečeva u ligaškom dijelu sezone, ekipa Denver Nagetsa će imati veliki motiv da se dokaže. Tim za koji igra Nikola Jokić bori se sa Hjustonom za četvrto mjesto na tabeli i prednost domaćeg terena u prvoj rundi plej-ofa, ali im preti i Minesota koja je trenutno na šestom mjestu.

