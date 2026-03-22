Nikola Jokić i sa 30 odbija da se promijeni: "Znam da moram da budem loš momak"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Srpski košarkaš Nikola Jokić kaže da shvata da mora da bude "loš momak" ako hoće da napreduje, ali ni sa 30 godina to ne prihvata.

Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić dao je zanimljiv intervju o ovogodišnjoj sezoni u Denveru, objašnjavajući da sada ima drugačiju ulogu nego što je to bilo prije četiri-pet godina. U međuvremenu je Jokić tri puta osvajao MVP nagradu, podigao je šampionski pehar sa Nagetsima, pa se zato i njegova uloga promijenila, odnosno od njega je zatraženo da preuzme još veću lidersku funkciju u ekipi.

"U čemu sam najviše napredovao? Želio sam da budem dostupan timu, ali onda se povrijedim", nasmijao se Jokić: "Ipak, rekao bih da je upravo ta dostupnost ono u čemu sam napredovao. Mislim da dosta vodim računa o svom tijelu i da, čak i kada imam manje povrede, igram kroz to i budem na raspolaganju ekipi".

"Neću reći da sam ponosan na to, ali to je nešto što je zaista važno u ovom poslu, odnosno sportu", naglasio je Jokić koji se uz to osvrnuo i na "mentalni napredak" od kada je u NBA.

"Dobro pitanje... I dalje mislim da pokušavam da budem bolji saigrač, da budem bolji lider, da ne pričam sa sudijama - kao što sam mnogo puta rekao. Tako da, možda mentalno - da ne trošim energiju na stvari koje ne mogu da kontrolišem", dodao je Somborac. 

"Moram da budem loš momak"

Iako važi za "dobricu", mada se nekada i potuče na parketu kada ga nerviraju, Nikola Jokić najavljuje da shvata da kao lider mora da preuzme i neke druge osobine. Ali, teško mu je i sa 30 godina da pristane na to.

"Mislim da lider ponekad mora da bude i 'loš momak', a to je nešto što ja ne mogu da budem. Kada pređem tu granicu, odnosno napravim taj sljedeći korak - da shvatim da te nekada neće voljeti - tada ću napredovati.Ponekad moraš da budeš 'loš momak'", kazao je Jokić i zaključio:

"Da kažeš teške stvari, da kažeš istinu ili da uputiš kritiku koja može da motiviše neke igrače ili ljude. I meni je potrebno da me neko kritikuje, jer to može da me motiviše".

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl
Izvor: YouTube/Denver Nuggets


