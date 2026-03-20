Nikola Milutinov neće da čuje za poređenje sa imenjakom Jokićem: "On je jedan jedini, niko mu nije ni blizu"

Centar Olimpijakosa Nikola Milutinov je jednim potezom oduševio košarkašku javnost. Bila je to asistencija u stilu Nikole Jokića.

Srpski centar Nikola Milutinov je odigrao sjajan meč protiv Baskonije u Evroligi, a zbog jednog poteza ga svi porede se Nikolom Jokićem. Trostruki MVP NBA je definitivno poslužio kao inspiracija za ovu asistenciju, ali as Olimpijakosa smatra da mu nije ni blizu.

Naravno, njih dvojica su veliki prijatelji, saigrači iz reprezentacije Srbije, a ovo je bio povod da Milutinov još jednom oda Jokiću priznanje za sve ono što radi na terenu.

"Prije svega, niko nije kao on. On je jedinstven. Svi mi možemo pokušati da budemo samo 1% njega", rekao je Milutinov za Eurohoops i dodao:

"On je jedinstven igrač. Ako uradite samo malu stvar i budete upoređeni sa njim, to je nešto ogromno."

Šta je zapravio uradio Milutinov?

Tomas Vokap je izveo loptu iz auta, pronašao je srpskog centra koji mu je odbojke vratio loptu za lake poene pod košem. Nikola kaže da je u pitanju timska hemija i da ovo nisu vježbali na treningu.

Pogledajte ovaj sjajni potez u stilu Nikole Jokića:

Not sure if Nikola Milutinov or Nikola Jokic.pic.twitter.com/6u3HQelWBH — Eurohoops (@Eurohoopsnet)March 19, 2026

"Vidjeli smo kako igraju odbranu na našim osnovnim linijama. To nije bilo nešto što smo vježbali, ali Tomas je odličan plejmejker i razumjeli smo se samo gledajući se u oči. Bio je to samo pogled. Odigrali smo sjajnu akciju".

Milutinov je bio među najboljima protiv Baskonije sa 17 poena, šest skokova i dvije asistencije. Postigao je 12 poena tokom prvog poluvremena i pomogao Olimpijakosu da krene ka preokretu, iako nisu izgledali najbolje u prvih 20 minuta.

"Sve u svemu, nije bila dobra utakmica za nas, ali smo imali zaista težak niz utakmica. Zaista smo igrali svaka dva dana, i teške utakmice, ali najvažnija stvar večeras je pobjeda", bio je jasan srpski as.

Nikola Milutinov izjava posle Partizana

