Šta je potrebno Zvezdi za plej-of Evrolige?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Situacija se zakomplikovala u Evroligi poslije najnovijih rezultata i utakmice sa Panatinaikosom koja je sada od ogromnog značaja.

Šta je potrebno Crvenoj zvezdi za plej of Evrolige

Šta je sad potrebno Crvenoj zvezdi za plej-of Evrolige? Situacija se naglo zakomplikovala, rezultati ne idu na ruku srpskoj ekipi, pa polako mogu da se uzimaju u ruke i kalkulatori i da se prave računice oko svega toga. Ono što je najvažnije jeste da ekipa drži sve u svojim rukama, bar za sada.

Meč sa Panatinaikosom ima ogroman značaj, posebno zbog rezultata mečeva koji su odigrani u četvrtak. Gostovanje ekipi Ergina Atamana večeras u dvorani "OAKA" (20.15) je od velike važnosti. Pobeda u Atini odbila bi nalet mnogih klubova i praktično zagarantovala najmanje plasman u plej-in, dok bi poraz unio nove nemire i komplikacije.

Da stvar bude još gora, neće igrati Ebuka Izundu koji je podigao formu i igra odlično u posljednje vrijeme. Kakvo je stanje na tabeli? Situacija nije ni malo jednostavna. Posebno kada se uzme u obzir i da ima nekih timova koji imaju manje odigranih mečeva što dodatno pravi problem za kalkulacije (Fenerbahče, Real Madrid, Hapoel Tel Aviv, Dubai, Makabi...)

Zvezda je trenutno na šestoj poziciji sa skorom 18-13, uz podsjećanje da prvih šest ekipa ide direktno u plej-of i da se timovi od 7. do 10. mjesta bore za doigravanje kroz plej-in. Pokušaće ekipa Saše Obradovića da uradi sve što može da ostane u gornjem dijelu tabele. Ispred su Real, Hapoel i Valensija koji imaju po dvije pobede više, tako da Zvezda mora da gleda kako da odbije nalet ekipa koje su ispod.

Monako i Barselona su na 18-14, Žalgiris i Panatinaikos su na 17-14, dok su "ispod crte" Dubai i Armani (16-15). Pobjeda protiv ekipe Ergina Atamana bi i te kako pomogla da se situacija "učvrsti" i da se napravi ogroman korak ka plej-ofu. Žargonski rečeno, ovo je meč u kom pobjeda važi duplo i to dobro znaju i crveno-bijeli.

Kakav je raspored Zvezde?

Računajući i utakmicu koja je na programu danas, Zvezda treba da odigra ukupno sedam utakmica. Od toga će četiri biti na gostujućem terenu, tri kod kuće. I to može da bude dosta bitan faktor za nastavak sezone.

Ovako izgleda raspored u Evroligi do kraja sezone:

  • 20.03 Panatinaikos - Crvena zvezda (20.15 časova)
  • 25.03 Baskonija - Crvena zvezda (20.30)
  • 02.04 Crvena zvezda - Partizan (20.00)
  • 07.04 Crvena zvezda - Pariz (20.00)
  • 10.04 Asvel - Crvena zvezda (20.45)
  • 16.04 Real Madrid - Crvena zvezda (20.45)



