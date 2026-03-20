"Gađao nas ajfonom od 1.000 evra": Papapetru se sjetio nevjerovatne scene iz Partizana

Grški košarkaš Janis Papapetru prisjetio se vječitog derbija sa Crvenom zvezdom.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji košarkaš Partizana Janis Papapetru bio je dio dva najvrelija evropska vječita derbija, ali mu je beogradski ostao u pamćenju po jednom posebnom detalju. Grk je odlučio da završi karijeru u 31. godini, ali definitivno će imati o čemu da priča unucima.

Papetru se vratio u domovinu i rekao konačno zbogom košarci u Panatinakosu, a sada je u intervjuu za tamošnju "Gazetu" podsetio iskustva iz srpskog vječitog derbija.

"Navijači su me gađali raznim predmetima, u jednom trenutku pored mene je nešto eksplodiralo, i kada sam pogledao, vidio sam ajfon na parketu. Novi telefon! Jedan drugi navijač bacio je telefon iz bijesa, dakle bacio je 1.000 evra zbog košarkaškog derbija. Kažem da su takve stvari moguće jer ne postoji zakonska regulativa".

Nije ludo samo na srpskim i grčkim terenima, opisao je i haos sa Fajnal-fora gdje je igrao sa atinskim velikanom. Evroliga pokušava da se bori protiv huliganstva visokim novčanim kaznama za klubove, ali često stvari izmaknu kontroli.

"Kada smo bili na fajnal-foru u Turskoj, Evroliga je instalirala kamere i pratila šta se događa na tribinama. Ako bi nešto izmaklo kontroli, mogli su to da vide na kamerama i da izdaju naređenje da se navijač izbaci iz dvorane. I odmah bi otišli po njega, tako je kada se zakoni poštuju", kaže Papapetru.

Janis Papapetru je bio dio one generacije Partizana koja je sa Željkom Obradovićem stigla do plej-ofa Evrolige, a onda u četvrtfinalu šokantno poražena od Real Madrida. Definitivno je ostao u lijepom sjećanju Grobarima, a i on sam je izuzetno ponosan na period u Beogradu.

Osim za Panatinaikos i Partizan, Papapetru je igrao za Olimpijakos, tako da je iskusio gnjev grčkih navijača zbog prelaska u redove najljućeg rivala.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!