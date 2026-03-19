Partizanova treća pobjeda u nizu: Kalates demonstrirao klasu, crno-bijeli se revanširali Parizu

Košarkaši Partizana trijumfovali su u glavnom gradu Francuske.

Košarkaši Partizana zabilježili su treću pobjedu u nizu u Evroligi, pošto su u okviru 32. kola nadigrali Pariz u gostima sa 90:81.

Heroj crno-bijelih je definitivno sjajni Nik Kalates koji je odigrao majstorsku partiju. Poveo je crno-bijele ka preokretu u trećoj dionici, a ključnu trojku u samom finišu postigao je Isak Bonga i odbio nalet domaćina koji je bio u seriji.

Gledali smo smušeno prvo poluvrijeme oba tima, mučili su se izabranici Đoana Penjaroje da pronađu prava rješenja u napadu, ali su na centru koristili prednost. Bolje je Pariz ušao u meč, ali serijom 5:0 u finišu prve dionice srpski tim vraća meč u egal.

Iako je domaćin vodio u još nekoliko navrata, utisak je da su košarkaši Partizana kontrolisali meč i kada su uspjeli da isprave neke greške iz prvog poluvremena, u drugom je sve izgledalo mnogo bolje. Na pauzi je bilo 43:46 za goste.

"Zapalio" se u trećem kvartalu Nik Kalates, poentirao, razigravao saigrače, uz nekoliko atraktivnih poteza. Uz sve to odigrao je sjajnu defanzivnu partiju i poveo tim ka pobjedi.

Najviše su od razigranog Grka profitirali centri, pogotovo Džekiri koji je utakmicu završio sa najvećim ideksom korisnosti. U posljednjoj dionici prednost je porasla na +14, ali od tog momenta kreće Pariz na sve ili ništa.

Krenuli su sa karakterističnim šutevima sa distance, jurili igrače Partizana po cijelom terenu, ali uspijevaju crno-bijeli da prežive seriju 8:0 i i izađu kao pobjednici iz ove "jurnjave".

Nadir Hifi je očekivano bio najbolji kod Pariza sa 23 poena i četiri asistencije, sljedeći je bio Dokosi sa 12 poena i devet skokova, dok je Utara dodao 10 poena.

U pobjedničkom timu je najefikasniji bio Sterling Braun sa 17 poena, Džekiri je imao 15 poena uz šest skova, a dabl-dabl učinak je imao Nik Kalates 12 poena i 10 asistencija. Ne treba zaboraviti Isaka Bongu koji je imao 11 poena i sedam skokova uz jako važnu trojku na dva minuta do kraja kojom je odbio nalet domaćina.

Ono što brine Đoana Penjaroju je peh Bruna Fernanda koji je morao da napusti teren u finišu meča.

