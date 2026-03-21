logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Jokić to mora da promijeni": Trener Denvera progovorio o greškama Somborca, ali ne krivi samo njega

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Dejvid Adelman osvrnuo se na izgubljene lopte Nikole Jokića koje su se namnožile u posljednjih nekoliko utakmica.

Trener Denvera kritikovao izgubljene lopte Nikole Jokića Izvor: Ron Jenkins / Getty images / Profimedia, Screenshot/YouTube/@DNVR_Sports

Denver Nagetsi ne briljiraju ove sezone, peti su na Zapadu, ali pobjeda protiv Toronto Reptorsa može biti veliki podstrek za nastavak sezone. Iako Nikola Jokić nije bio centralna figura ovog meča, ponovo je vukao poteze iz sjenke, dok su Džamal Marej i Tim Hardavej Džunior bili u ulozi heroja ovog puta.

Srpski centar u posljednje vrijeme ima problema sa izgubljenim loptama, a negotivan rekord postavio je u prošlom meču protiv Memfis Grizlisa kada ih je izgubio čak 10.

O ovom problemu govorio je i trener Denvera Dejvid Adelman, ali Amerikanac nije previše zabrinut. Svestan je da ove greške dolaze zbog loše organizacije čitavog tima.

"Mislim da su njegove izgubljene lopte, to su dve stvari koje sam primijetio. To su njegove greške, on mora da ih smanji. Gubiće je zbog svoje stope korišćenja. Ali i ostali momci moraju da preuzmu to na sebe i da donesu loptu na teren i da nas organizuju, rekao je Adelan i dodao:

"Neće uvijek biti savršeno, dakle, to je pitanje tima. Očigledno je da je on taj koji dobija statistiku, izgubljene lopte, ali mislim da je važno da svi pomažu jedni drugima, uključujući i njega“, završio je Adelman.

Što se tiče statistike, Jokić u posljednjih deset utakmica gubi pet lopti po meču, što je, mora se priznati previše, ali je protiv Toronto Reptorsa znatno smanjio ovaj loš učinak, pošto ih je imao "samo" dvije.

Tagovi

Nikola Jokić Denver NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC