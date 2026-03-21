"Jokić to mora da promijeni": Trener Denvera progovorio o greškama Somborca, ali ne krivi samo njega

Dejvid Adelman osvrnuo se na izgubljene lopte Nikole Jokića koje su se namnožile u posljednjih nekoliko utakmica.

Denver Nagetsi ne briljiraju ove sezone, peti su na Zapadu, ali pobjeda protiv Toronto Reptorsa može biti veliki podstrek za nastavak sezone. Iako Nikola Jokić nije bio centralna figura ovog meča, ponovo je vukao poteze iz sjenke, dok su Džamal Marej i Tim Hardavej Džunior bili u ulozi heroja ovog puta.

Srpski centar u posljednje vrijeme ima problema sa izgubljenim loptama, a negotivan rekord postavio je u prošlom meču protiv Memfis Grizlisa kada ih je izgubio čak 10.

O ovom problemu govorio je i trener Denvera Dejvid Adelman, ali Amerikanac nije previše zabrinut. Svestan je da ove greške dolaze zbog loše organizacije čitavog tima.

"Mislim da su njegove izgubljene lopte, to su dve stvari koje sam primijetio. To su njegove greške, on mora da ih smanji. Gubiće je zbog svoje stope korišćenja. Ali i ostali momci moraju da preuzmu to na sebe i da donesu loptu na teren i da nas organizuju, rekao je Adelan i dodao:

"Neće uvijek biti savršeno, dakle, to je pitanje tima. Očigledno je da je on taj koji dobija statistiku, izgubljene lopte, ali mislim da je važno da svi pomažu jedni drugima, uključujući i njega“, završio je Adelman.

Što se tiče statistike, Jokić u posljednjih deset utakmica gubi pet lopti po meču, što je, mora se priznati previše, ali je protiv Toronto Reptorsa znatno smanjio ovaj loš učinak, pošto ih je imao "samo" dvije.