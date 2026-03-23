Novi Jokićev tripl-dabl uz rafal Denvera: Šuterska rapsodija Nagetsa, Deni Avdija nije mogao sam

Denver Nagetsi nastavili borbu za što bolju poziciju pred plej-of. Nikola Jokić već početkom treće četvrtine ostvario tripl-dabl.

Izvor: Jevone Moore / Zuma Press / Profimedia

Denver Nagetsi su ubjedljivo i rutinski pobijedili Portland Trejlblejzerse 128:112 na svom terenu, za skor 44-28 i za nastavak trke za što bolje mjesto na tabeli Zapadne konferencije pred plej-of. Nikola Jokić je već za četiri minuta treće četvrtine ostvario tripl-dabl učinak i iz četvrtine u četvrtinu dodavao gas. Završio je meč sa 22 poena, uz 14 asistencija i 14 skokova, a u njegovom timu su sedmorica od devetorice igrača imala dvocifreni učinak.

Pratili su ga Marej sa takođe 22, Kem Džonson sa 19, Kristijan Braun sa 12, Pejton Votson sa 14, Brus Braun sa 13, Aron Gordon sa 12... U poraženom timu je najefikasniji bio Deni Avdija, sa 23 poena i uz 14 asistencija.

Nagetsi su ubacili 18 trojki, predvođeni Kameronom Džonsonom (5 trojki) i Džamalom Marejem (4). Minut po minut, uspjeli su da uvedu ekipu u šuterski ritam, a Jokić je kao i obično našao način da doprinese trijumfu u kojem se Pejton Votson vratio na teren poslije oporavka od povrede.

Kompletiran tim Dejvida Adelmana od treće četvrtine je imao potpunu kontrolu nad ovom utakmicom i održavao je dvocifrenu razliku do kraja. Do kraja ligaškog dijela Nagetsi će odigrati još 10 utakmica, a u narednoj će gostovati Finiksu u sredu od četiri sata ujutru prema našem vremenu.

