Pitanje od milion dolara o Bogdanu Bogdanoviću: "Zašto neko tako talentovan sjedi na klupi?"

Autor Nebojša Šatara
Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović pokazao je da i dalje igra dobro, uprkos minutaži, pa je zbog toga trenera Tajlera Lua stavio na slatke muke.

Bogdan bogdanovic postao problem tajlera lua Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postao je problem ekipe Los Anđeles Klipersa. Doduše, nije riječ o negativnom problemu, već o činjenici da kapiten "orlova" igra vrlo dobro, te bi trebalo da se nađe na terenu. Zbog toga je trener Tajler Lu u dilemi, a kako tamošnji mediji javljaju - to je problem koji bi svaki tim želio da ima.

Bogdanović dobija priliku na kašičicu, ali utisak je da čim uhvati ritam uspijeva da dođe i do poena. To je pokazao kad je u porazu od Nju Orleansa ubacio 16 poena i to poslije izuzetno lošeg perioda - gotovo mjesec dana nije igrao. Ujedno, bio je to prvi dvocifreni učinak Srbina još od 19. decembra kad je Oklahomi ubacio 14.

"Tokom meča, iskusni košgeter pokazao je samopouzdanje i odlučnost da jednostavno postiže poene. Očigledno je prednost Los Anđeles Klipersa to što postizanje poena u bekovskom paru obično nije problem. Ipak, u večerima kada su svi igrači zdravi, glavna emocija u vezi sa Bogdanovićem je bol - kako nekoga toliko talentovanog primoravaju da sjedi na klupi, jer ima previše igrača ispred njega koji zaslužuju minutažu", stoji u tekstu novinara Ilijan Lahani za "Clipperholics".

Ambicije Bogdana Bogdanovića su donekle jasne - neophodno mu je da još godinu dana provede u najjačoj ligi na svijetu kako bi obezbijedio punu penziju. A, onda... Evroliga, možda Partizan?

I dok čekamo ono šta će biti, trebalo bi se usredsrediti na trenutna dešavanja. Bogdanović ima 33 godine, ali čini se da i dalje može da pomogne NBA timu. Klipersi su daleko od pretećeg tima za titulu, ali makar po imenima - odaju utisak strahopoštovanja. Kapiten Srbije trenutno ubacuje 7,7 poena, ima i 2,8 skokova, 2,5 asistencija i sve to na 20 utakmica za što više od 21 minuta.

Posjeduje ubitačan ofanzivni arsenal, a uz to i izvanredne liderske sposobnosti koje su dragocjene u trenucima krize. Ipak, zbog propuštenih mečeva i pojave igrača poput Džordana Milera i Kobija Sandersa, Bogdanović nije dobio pravu priliku da povrati mjesto u rotaciji. Ako izuzmemo povrede, nije realno očekivati da će Tajler Lu iznenada premještati igrače i eksperimentisati tako što bi Bogdanovića ubacio u drugu petorku", navodi se.

"Ti dani su prošli, jer se sezona bliži kraju, a pokušaji novih rješenja ovako blizu plej-ofa nisu idealni", sasvim je jasno.

"Zbog toga, iako je Bogdanović izuzetno talentovan i to je pokazao u porazu od Nju Orleansa, u narednom periodu će najvjerovatnije ostati na klupi. Prostor u timu je ograničen i trenutno jednostavno ne postoji način da se to promijeni. Jedini cilj mora biti da ostane spreman, u slučaju da mu se ukaže šansa", piše u tekstu.

Priča za medalju: Nenad Peruničić
