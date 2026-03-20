Trener se konačno sjetio da Bogdanović postoji!

Bogdan Bogdanović je konačno dobio minutažu u Klipersima i ubacio 16 poena za 27 minuta na parketu.

Bogdan Bogdanović konačno je dobio pravu šansu u NBA ligi. Trener Tajron Lu ga je "zakucao" za klupu u 10 uzastopnih mečeva, dao mu je samo pet puta u prethodnom meču sa Nju Orleansom, pa je dan kasnije odlučio da ga pusti da igra i pokazao mu je zašto zaslužuje mnogo veću minutažu na terenu - ubacio je 16 poena.

Kapiten srpske reprezentacije igrao je 27 minuta i imao je odlično šutersko veče za 16 ubačenih poena (3/4 za dva, 3/5 za tri, 1/2 sa penala), uz po jedan skok i asistenciju. Iskoristio je na pravi način izostanak Kavaija Lenarda, Benedikta Maturina i Nikolasa Batuma. Međutim, to nije bilo dovoljno da Klipersi izbegnu poraz (105:99).

Efikasniji od Srbina bili su samo Derik Džouns (22, 4sk) i Džon Kolins (18, 8sk), dok su kod pobjednika najbolji bili Trej Marfi (27), Sadik Bej (20, 6as, 6sk) i Zajon Vilijamson (15, 5sk).

Klipersi jure plej-of

Kada je u pitanju stanje na tabeli Klipersi jure mjesto u plej-ofu, mada su im šanse za to gotovo nemoguće. Posebno kada se na to doda da su upisali čak četiri poraza u nizu. Imaju skor 34-36 i trenutno su osmi na tabeli. Šesti je Denver sa 42-28.

Oba tima imaju još 12 mečeva do kraja regularnog dijela sezone, a ukoliko se ne desi čudo Klipersi će u plej-in turnir. Zavisi samo sa koje pozicije, pošto isti skor ima i Portland (34-36), Golden Stejt je na 33-36, dok je sedmoplasirani Finiks (39-31). Podsjećanja radi, sedmi i osmi igraju, odnosno deveti i deseti. Pobjednik meča između sedmog i osmog ide direktno u plej-of, dok poraženi igra sa pobjednikom duela devetoplasiranog i desetoplasiranog tima za drugo mjesto u doigravanju.

Rezultati:

Šarlot - Orlando 130:111

Vašington - Detroit 95:117

Čikago - Klivlend 110:115

Majami - LA Lejkersi 126:134

Nju Orleans - LA Klipersi 105:99

San Antonio - Finiks 101:100

Juta - Milvoki 128:96

Sakramento - Filadelfija 118:139

