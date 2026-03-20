Vukčević raspucan protiv najboljeg tima: Bivši igrač Partizana pokazao zašto je dobio novi ugovor u NBA

Tristan Vukčević bio je najefikasniji igrač Vašingtona u porazu od Detroita u NBA ligi. Pokazao je zašto je zaslužio novi ugovor.

Izvor: Patrick Smith / Getty images / Profimedia

Tristan Vukčević pokazuje iz dana u dan da nije slučajno dobio novi ugovor u NBA ligi. Vašington je doživio ubjedljiv poraz od Detroita (117:95), a srpski košarkaš je bio najbolji u svom timu - 21 poen (4/5 za dva, 3/3 za tri, 4/6 sa penala), uz 4 skoka, po jednu asistenciju i blokadu i 4 izgubljene lopte.

Odigrao je mladi srpski košarkaš veoma dobru partiju protiv trenutno najboljeg tima na Istoku. Pistonsi su blizu toga da u plej-of uđu sa najviše pozicije. Imaju skor 50-19, prate ih Boston (46-23) i Njujork Niksi (45-25). Ono što je problem za ekipu je što će prva zvijezda tima Kejd Kaningem dugo biti van terena. Ustanovljeno je da ima pneumotoraks, odnosno da su mu "pluća kolabirala". Nije poznato koliko dugo će biti van terena i da li je možda za njega sezona završena.

Što se samog meča tiče pored Tristana u poraženom timu istakao se Vil Rajli sa 15 poena. Kod Pistonsa je najbolji bio Džejlen Duren (24, 11sk), pratio ga je Pol Rid sa 17.

Tristan Vukčević ubacio 21 poen Detroitu Izvor: YouTube/Washington Wizards

Rezultati:

Šarlot - Orlando 130:111

Vašington - Detroit 95:117

Čikago - Klivlend 110:115

Majami - LA Lejkersi 126:134

Nju Orleans - LA Klipersi 105:99

San Antonio - Finiks 101:100

Juta - Milvoki 128:96

Sakramento - Filadelfija 118:139

