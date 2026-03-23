Bojan Bogdanović i Bogdan Bogdanović bili su saigrači Luke Žorića tokom dvije uzastopne sezone u Fenerbahčeu.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji hrvatski košarkaš Luka Žorić imao je priliku da sarađuje sa Željkom Obradovićem koji mu je bio trener u Fenerbahčeu, ali i da igra u istoj ekipi sa brojnim košarkašima iz regiona. Tokom dvije sezone koje je proveo u velikanu turske košarke, Žorić je za saigrače imao hrvatskog beka Bojana Bogdanovića i srpskog beka Bogdana Bogdanovića.

Analizirao je situaciju, objasnio kako je bilo igrati za turski tim u kojem praktično svi pričaju srpski, a zatim uporedio dvojicu sjajnih košarkaša koji su napravili respektabilne karijere i u evropskoj košarci i u NBA. Njegova naklonost ipak ide ka Bojanu, za kojeg smatra da je talentovaniji.

"Babo i ja smo kod Željka odmah cimeri, a Željko cijelu ekipu drži konstantno u karantinu. Gotovo nikada nismo spavali kod kuće. Samo po hotelima.Namjestila se i ekipa u kojoj je valjda 10-11 ljudi, što igrača što stručnog štaba, pričalo naš jezik. Nisu govorili valjda samo Mekejleb i Kleiza", rekao je bivši košarkaš za "Jutarnji".

Vidi opis "Ne mogu Bogdan i Bojan ni da se porede": Slavni Hrvat igrao sa oba Bogdanovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Nekadašnji hrvatski košarkaš imao je i zanimljivu opasku, jer je istakao da je Bojan Bogdanović daleko talentovaniji košarkaš od Bogdana Bogdanovića, koji je uspjeh u karijeri napravio velikim radom. Iako je svojevremeno bio jedan od najboljih bekova u Evropi, a već godinama je u NBA ligi, Žorić ne smatra da je Bogdan bogdanović talentovaniji od prezimenjaka iz Hrvatske.

"U prvoj sezoni je Željko tek preuzeo tim. Pokušavao je Bojana tjerati da igra što je moguće više s loptom, a onda su stigli Bogdan i Veseli. Nisu na početku igrali dobro, ali su imali veliku želju. S obzirom na to da sam igrao s obojicom, mislim da se Bojanov talenat ne može uporediti s onim Bogdanovim. Razlika u klasi je tu na Bojanovoj strani. Ali, Bogdan je toliko istreniran da je postao prava zvijer", rekao je Žorić.

Tokom bogate karijere Luka Žorić je igrao za Puntamiku iz Zadra, zatim za Cibonu koja ga je slala na pozajmice u Zabok, Karlovac, Dubravu, Braunšvajg i Dubrovnik, pa Olimpiju iz Ljubljane koja ga je poslala na pozajmicu u Postojnsku jamu, a onda je još nosio dres i Dubrovnika, Šibenke, Cibone, Zaboka, Zagreba, Unikahe, Fenerbahčea, Cedevite, Sevilje, Cibone, Zadra i Samobora u kojem se penzionisao.

Tokom dvije sezone u Fenerbahčeu, Žorić je imao priliku da osvojio šampionsku titulu i Superkup Turske, ali i da radi sa brojnim igračima i trenerima iz regiona. Pored Željka Obradovića koji mu je bio trener obje sezone i stručnog štaba u kojem je bilo nekoliko stručnjaka iz Srbije, Žoriću su saigrači bili Kenan Sipahi, Emir Preldžić, Nemanja Bjelica, Blagota Sekulić, Gašper Vidmar,...

Tokom prve sezone igrao je sa Bojanom Bogdanovićem koji je kasnije nastupao za Bruklin, Vašington, Indijanu, Jutu, Detroit i Njujork, a tokom druge sezone saigrač mu je bio Bogdan Bogdanović koji je nakon odlaska iz Turske nosio dres Sakramenta, Atlante i Los Anđeles Klipersa.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!