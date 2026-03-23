Nikola Jokić ili Džoel Embid? Poslije ovoga, pitanje je suvišno

Srpski košarkaš Nikola Jokić često je dio rasprave da li je bolji košarkaš od Džoela Embida, a detalj iz statistike govori o tome da je debata suvišna.

Najbolji NBA košarkaš Nikola Jokić taj epitet nosi uglavnom u Srbiji, pošto je naporan rad, nevjerovatna dostignuća i promjena istorije na neki način nedovoljna kritičarima u NBA ligi. Vrlo često se može čuti komentar da je Džoel Embid bolji košarkaš od Srbina, iako istini za volju košarkaš Filadelfije muči problem sa povredama, statistika, ipak, daje odgovor na ovo pitanje.

Može se reći - Nikola Jokić je dva puta nepravedno ostao bez MVP priznanja. Posljednji put prošle sezone, kad je u prosjeku bilježio tripl-dabl, a prije toga 2023, kad je nagrada dodijeljena Džoelu Embidu. Pravda je na kraju trijumfovala, pošto je Jokić postao šampion lige, donio prvi prsten Denveru u istoriji i postao najbolji igrač finala.

E, baš taj trenutak bio je preloman, čini se. Nikola Jokić je od sezone 2022/23 postigao 87 tripl-dablova. I to možda ne bi čudilo, da Džoel Embid nije odigrao gotovo toliko utakmica u istom vremenskom periodu. Preciznije, centar Filadelfije na teren je izašao 91 put. Naravno, veliki problem Kamerunca su povrede. Konkretno ove sezone je odigrao 33 utakmice, a Filadelfija još čeka njegov povratak od trenutka kad je prije mjesec dana istegnuća desnog kosog trbušnog mišića.

Prema najnovijim informacijama Embid je počeo da trenira, uprkos bolovima koji ga muče. Ipak i dalje nije jasno kad će se vratiti na teren, pošto je posljednji meč odigrao 27. februara protiv Majamija.

Embid u tekućoj sezoni ubacuje 26,6 poena, ima i 7,5 skokova i skoro četiri asistencije za 31,2 minuta, na dosad 33 meča. S druge strane, Nikola Jokić nastavlja dominaciju - 28 poena, 12,6 skokova, 10,6 asistencija i 1,5 ukradenih lopti po meču.

Ove brojke govore da će Jokić uskoro moći da pretekne i Rasela Vestbruka koji je prvi na listi tripl-dablova. Bivši Jokićev saigrač dosad ih je ostvario 209, dok se Somborca trenutno na 192. Kad su u pitanju aktivni igrači, sljedeći na listi je Lebron Džjems, ali jasno je kao dan da legendarni košarkaš neće moći da prestigne Srbina do kraja karijere.

