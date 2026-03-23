"10 godina ovo imam zbog jednog Srbina": Nikola Jokić pokazao ožiljke i zna priču o svakom

Nikola Jokić zavrnuo rukave i pokazao sve ožiljke koje ima po rukama i šakama, pa zna i ko ih mu je nanio.

Izvor: YouTube/Denver Nuggets/Screenshot

Nikola Jokić svaki meč dobija udarce, batine, međutim rijetko kada dobija faulove. Čak i onda kada je to svima očigledno, pošto "dokaze" ima po rukama, glavi, šakama... Jokića njegovi čuvari redovno zakače noktima i ogrebu, a neki od ožiljaka se dugo zadrže.

Tako je sada u intervjuu za zvanični sajt Denver Nagetsa, Jokić ispričao kako je dobio neke od ožiljaka, pa tako skoro da zna kako je svaki od njih zaradio - i protiv koga.

"Uh, vjerovatno znam neke od njih", rekao je Jokić, pa pokazao na šaku desne ruke:

"Ovaj imam odavno, baš odavno. Mislim da je ovo... Zapravo znam ko mi je ovo napravio. Bilo je u reprezentaciji Srbije, ali vi ga ne znate. Bilo je to 2016. kada smo osvojili srebrnu medalju na Olimpijskim igrama".

Nije rekao Jokić o kome se radi, ali pretpostavlja se da je taj udarac dobio u duelu sa nekim od saigrača na treningu u Riju, kad su među centrima bili još Štimac, Mačvan i Raduljica, međutim ko zna - možda je to bio i neko od bekova.

"Imao sam veliku ranu ovdje", rekao je Jokić i pokazao na lijevo rame: "To je bio Klint Kapela, a ovo je bio Endrju Nimhard. Ovaj je noviji, zato ga i pamtim. Imao sam jedan veliki ovdje (pokazao je Jokić na desno rame, prim. aut.), ali ne sjećam se ko je to bio. Tog se sjećam. Tako da je zanimljivo što ih se sjećam, jeste zanimljivo".

Kako Jokić dobija toliko ožiljaka?

"Stvarno ne znam. Znate, mislim da se to jednostavno dešava. Volim da igram u kontaktu i ja uvijek prvi ulazim u kontakt. Mislim da je to razlog, iskreno", naglasio je Jokić koji se zbog toga nikada nije naljutio na svoje čuvare, ali jeste na sudije koji rijetko kada sviraju faulove nad njim.

Ove sezone Nikola Jokić prosječno biljleži 28 poena, 12,6 skokova i 10,6 asistencija po meču,, a šutira nešto više slobodnih bacanja nego ranijih sezona. U prosjeku pogađa 6,2 od 7,5 po meču.

