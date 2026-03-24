Darko Rajaković sa Torontom pravi čuda u NBA ligi i blizu je da obezbijedi direktan plasman u doigravanje u najjačoj ligi na svijetu.
Toronto je blizu plasmana u plej-of NBA lige. Ekipa Darka Rajakovića je poslije dva poraza u nizu prekinula seriju i dobila meč koji nije smjela da izgubi, ubjedljivo je savladala Jutu - 143:127. Bilo je jasno da pravo na kiks nemaju protiv tima koji igra bez svih glavnih igrača pošto su odlučili da "tankuju" sezonu zbog pikova na draftu.
I ne samo da je upisana važna pobjeda, već je oboren i rekord Reptorsa po broju asistencija imali su čak 49. Upravo je to detalj koji je najviše obradovao srpskog stručnjaka.
Darko Rajaković vodi Toronto u plej-of NBA lige, oboren rekord franšize
"Došli smo ovdje znajući da je ovo veoma važna utakmica za nas i da je neophodno da pobijedimo. Imali smo 49 asistencija što je rekord franšize. Na tome smo insistirali, da se lopta kreće, da se igrači kreću", rekao je Darko poslije meča i posebno istakao Džamala Šeda koji je imao 14 asistencija.
Toronto je prije meča potpisao desetodnevni ugovor sa Markelom Fulcom koji je za 16 minuta na parketu loše šutirao (1/5 za dva), ali je imao pet asistencija.
"On je plejmejker, voli da organizuje igru, imao je pet asistencija. Bilo je lijepo vidjeti ga na terenu", istakao je Rajaković i tako na neki način najavio mogućnost potpisa ugovora do kraja sezone.
Najbolji kod pobjednika bili su Ar Džej Beret (27, 6as) i Sandru Mamukelašvili (23, 4sk), dok je na drugoj strani Ejs Bejli dao 37 poena. Reptorsi su trenutno peti na tabeli Istoka sa skorom 40-31. Prvih šest timova ide direktno u doigravanje, dok će se ekipe od 7. do 10. mjesta boriti u plej-in turniru.
Rezultati:
- Detroit - LA Lejkersi 113:110
- Majami - San Antonio 111:136
- Orlando - Indijana 126:128
- Filadelfija - Oklahoma 103:123
- Atlanta - Memfis 146:107
- Čikago - Hjuston 132:124
- Juta - Toronto 127:143
- Dalas - Golden Stejt 131:137 (posle produžetka)
- Portland - Bruklin 134:99
- LA Klipersi - Milvoki 129:96
