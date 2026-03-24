Darko Rajaković vodi Toronto u plej-of NBA lige, oboren rekord franšize

Darko Rajaković sa Torontom pravi čuda u NBA ligi i blizu je da obezbijedi direktan plasman u doigravanje u najjačoj ligi na svijetu.

Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia

Toronto je blizu plasmana u plej-of NBA lige. Ekipa Darka Rajakovića je poslije dva poraza u nizu prekinula seriju i dobila meč koji nije smjela da izgubi, ubjedljivo je savladala Jutu - 143:127. Bilo je jasno da pravo na kiks nemaju protiv tima koji igra bez svih glavnih igrača pošto su odlučili da "tankuju" sezonu zbog pikova na draftu.

I ne samo da je upisana važna pobjeda, već je oboren i rekord Reptorsa po broju asistencija imali su čak 49. Upravo je to detalj koji je najviše obradovao srpskog stručnjaka.

"Došli smo ovdje znajući da je ovo veoma važna utakmica za nas i da je neophodno da pobijedimo. Imali smo 49 asistencija što je rekord franšize. Na tome smo insistirali, da se lopta kreće, da se igrači kreću", rekao je Darko poslije meča i posebno istakao Džamala Šeda koji je imao 14 asistencija.

Toronto je prije meča potpisao desetodnevni ugovor sa Markelom Fulcom koji je za 16 minuta na parketu loše šutirao (1/5 za dva), ali je imao pet asistencija.

"On je plejmejker, voli da organizuje igru, imao je pet asistencija. Bilo je lijepo vidjeti ga na terenu", istakao je Rajaković i tako na neki način najavio mogućnost potpisa ugovora do kraja sezone.

Najbolji kod pobjednika bili su Ar Džej Beret (27, 6as) i Sandru Mamukelašvili (23, 4sk), dok je na drugoj strani Ejs Bejli dao 37 poena. Reptorsi su trenutno peti na tabeli Istoka sa skorom 40-31. Prvih šest timova ide direktno u doigravanje, dok će se ekipe od 7. do 10. mjesta boriti u plej-in turniru.

Rezultati:

Detroit - LA Lejkersi 113:110

Majami - San Antonio 111:136

Orlando - Indijana 126:128

Filadelfija - Oklahoma 103:123

Atlanta - Memfis 146:107

Čikago - Hjuston 132:124

Juta - Toronto 127:143

Dalas - Golden Stejt 131:137 (posle produžetka)

Portland - Bruklin 134:99

LA Klipersi - Milvoki 129:96

BONUS VIDEO:

Denis Šreder o Rajakoviću

(MONDO)