"Jesi nas prisluškivala u svlačionici?": Rajaković pričao o Jokiću, pa ga iznenadilo pitanje novinarke

"Jesi nas prisluškivala u svlačionici?": Rajaković pričao o Jokiću, pa ga iznenadilo pitanje novinarke

Darko Rajaković je na konferenciji za medije pričao o porazu Toronta od Denvera i zašto njegov tim nije uspio da iznenadi Jokića i Nagetse.

Darko Rajaković o porazu Toronta od Denvera Izvor: Printscreen/YouTube/Toronto Raptors

Nikola Jokić je ponovo radio sve na terenu (22, 9as, 8sk) i uz sjajnog Džamala Mareja (31, 6as, 5sk) je vodio Denver do preokreta protiv Toronta (121:115). Reptorsi su imali dvocifrenu prednost na ulasku u poslednji kvartal, ali nisu je zadržali. O dešavanjima sa meča je pričao Darko Rajaković.

"Pomiješali smo treću i četvrtu dionicu. U toj trećoj smo propustili neke zicere i polaganja. Oni su u posljednjoj imali neke veoma bitne skokove u napadu, mi nismo pogađali u tranziciji, nismo dali nijedan poen iz tranzicije. Oni su dali šest trojki iz deset pokušaja u toj posljednjoj četvrtini. Odigrali smo veoma dobar meč protiv jednog od najboljih timova na Zapadu i zadovoljan sam", počeo je Rajaković.

U neizvjesnoj završnici su Marej i Jokić preuzeli odgovornost i riješili utakmicu.

"Njih dvojica rade to dosta dugo. Možda su i najbolji tandem u NBA ligi. Marej je promenio utakmicu. Na početku posljednje deonice je postao 'vreo' i počeo je da pogađa. Trebalo je bolji posao da odradimo na njemu, ali moramo i njemu da damo zasluge za pogođene neke teške šuteve."

Jedna od ideja srpskog stručnjaka za zaustavljanje najboljeg igrača na svijetu bila je da proba da "baci" Ar Džeja Bereta na Jokića.

"Dosta dugo je čuvao Mareja tokom meča, ali smo preuzimali sve vrijeme i htjeli smo da imamo nekog višeg igrača na Jokiću kada dođe do preuzimanja."

"Jesi nas prisluškivala u svlačionici?"

Nikola Jokić higlights protiv Toronta
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Na samom kraju je Darka nasmijalo jedno pitanje novinarke. Pitala ga je da li mu je djelovalo da je ova utakmica bila na nivou plej-ofa NBA lige po intenzitetu i svemu viđenom.

"Jesi nas prisluškivala u svlačionici? Bukvalno smo sada o tome pričali, da se osjećalo kao da je plej-of utakmica. Ovakvi mečevi mogu samo da pomognu našem timu da napreduje", zaključio je Rajaković.

