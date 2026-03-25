"Vembanjama je ispred Jokića, ako mene pitate": NBA analitičar rekao svoje i izazvao buru u ligi

NBA analitičar Zek Lou imao je zanimljivo viđenje u NBA trci, tako što je ispred Nikole Jokića stavio Viktora Vembanjamu

Uzbudljiva NBA sezona donijela nam je bolju formu mladih igrača nego lani, dok je Nikola Jokić ostao na visokom nivou. Zapravo, podigao je standarde, iako je malo ko to očekivao. Bilo kako bilo, traka za MVP nagradu postaje uzbudljivija zbog brojnih povreda, prije svega srpskog centra, a onda i aktuelnog osvajača Šeja Gildžesa Aleksandera, pa se pomalo neočekivano u trku ubacio i Viktor Vembanjama.

Mladi Francuz igra sjajno u novoj sezoni, ubacuje 24,3 poena, ima i 11,2 uhvaćene lopte, odnosno tri asistencije i definitivno je najbolji čuvar obruča u NBA ligi, upisuje tri blokade po utakmici. Ono što je pomalo sporno jeste činjenica igra nešto manje od 30 minuta. S druge strane, Jokić na terenu ostaje skoro 35 minuta, a Šej 33,4.

Ipak, analitičar Zek Lou bez obzira na ugao i kriterijume vjeruje da je Viktor Vembanjama ispred Nikole Jokića u trci za MVP nagradu. Ipak, ne i ispred najboljeg košarkaša Oklahome. San Antonio se ubraja u trenutno jedne od najboljih timova u ligi, ali ono što popularnom Vembiju definitivno ne ide u korist jeste činjenica da je njegova ekipa pobedila u 10 od 15 mečeva bez Francuza. Dakle, nije baš igrač od kojeg zavisi čitav tim, već i ostali igrači imaju važan doprinos.

Lou je prednost dao Šeju i kao glavni razlog naveo minutažu u mečevima. A, onda je i istakao da je Francuza smjestio na drugo mjesto, ispred Nikole Jokića. I mada je NBA analitičar priznao doprinos koji ima Nikola Jokić i nevjerovatne akcije koje sprovodi na terenu, na kraju je odlučio da prednost da mlađem igraču.

"Mislim da je MVP sezona Šej od početka do kraja. On takođe ima prednost od 400 minuta u odnosu na Vembanjamu, što je značajno. To je puno. Ako oni osvoje prvo mjesto u konferenciji, mislim da je njegov MVP. S druge strane, mislim da Vembi ima realan argument. Mislim da je na mom glasanju sada drugi, ispred Jokića, koji i dalje ima utakmice gdje se pitaš: 'Koje su ovo izgubljene lopte koje imaš?' To je nevjerovatno", rekao je Lou.

Šta je rekao Vembanjama?

Vembanjama ima svega 22 godine i jasno je da je pred njim blistava budućnost. Iako mlad, već je na dobrom putu da postane jedan od najboljih u ligi, čak i među pet igrača. Zbog toga, Francuza ne manjka samopouzdanje.

"Razmišljao sam o tome, trenutno je debata i tako i treba da bude. Međutim, smatram da bi ja trebalo da vodim u toj trci. Pokušaću da uradim sve da na kraju sezone ne bude nikakva debata oko toga", rekao je Vembanjama.

"Smatram da je defanziva 50 odsto svake utakmice i da se to ne gleda dovoljno u MVP trci. Smatram da sam najuticajniji igrač defanzivno u cijeloj ligi. Drugi argument je taj da smo skoro 'počistili' Oklahomu u mečevima u regularnom dijelu sezone i da smo ih tri puta ubjedljivo dobili. Treći argument je da ofanziva nisu samo poeni", dodao je Vembanjama.