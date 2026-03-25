Novaka pitali koji bi trenutak opet volio da proživi: Izabrao je dva koja nemaju veze sa tenisom

Srpski teniser Novak Đoković izabrao je tri trenutka koja bi volio opet da proživi, a dva nemaju veze sa tenisom.

Srpski teniser Novak Đoković dao je interesantan intervju za italijansko izdanje modnog magazina "Vanity Fair" u kome je prije svega fokus bio na njegovoj sponzorskoj saradnji sa časovničarskom kompanijom "Iblo", tako da su se pitanja ticala vremena. Ali, to ne znači da je Đoković dao obične odgovore.

Upitan da kaže koji je to momenat iz karijere koji bi "stalno ponavljao" i pokušavao da ga proživljava ponovo, Đoković je izabrao teška srca samo jedan - dok ih je mnogo više imao iz privatnog života. I to nije iznenađenje.

"Volio bih da ponovo proživim toliko trenutaka iz svoje karijere i privatnog života: vjenčanje i to što sam dva puta postao otac iskustva su koja bih volio da ponavljam unedogled", rekao je Đoković, pa se zamislio: "Profesionalno, volio bih da se vratim u trenutak kada sam za svoju zemlju osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, ali i mnogi drugi uspjesi zauvijek su ostali zamrznuti u vremenu".

Kada to kaže, Novak Đoković naravno misli na Pariz 2024. godine i savršen turnir koji je odigrao na šljaci, samo nekoliko nedjelja poslije ozbiljne povrede. Pokazao je snagu volje i bukvalno bez greške došao do zlatne medalje usred Pariza i to pobijedivši usput Nadala i Alkaraza.

Vrijeme sad prolazi brže

Tako je Đoković ispunio i "finalni cilj" koji je imao u karijeri, ali ni sa 38 godina ne odustaje od tenisa i još se pita na velikim turnirima. Da li mu sada vrijeme protiče brzo ili ide sporo?

"To je dobro pitanje. Mislim da generalno sve prolazi prilično brzo, i to nije samo moj utisak: mnogi mi kažu da, u poređenju sa periodom od prije 15-20 godina, vrijeme kao da leti. Možda sam tada bio mlađi i vrijeme nije toliko uticalo na mene kao što utiče danas", rekao je Novak Đoković.

Šta to Novak očekuje od budućnosti?

Zna dobro Novak Đoković da mu nije ostalo još mnogo vremena na terenu, da ga svi stalno pitaju za penziju, pa se zato postavlja pitanje - o čemu on još mašta? Da li još nešto želi u karijeri?

"Za mene se ne radi samo o rezultatima i priznanjima. Naravno, volio bih da osvojim barem još jednu grend slem titulu, da ostanem zdrav i da nastavim da igram još godinama. Ali postoji toliko drugih stvari u kojima želim da učestvujem kako bih posmatrao promjene koje se dešavaju u tenisu: jedva čekam da vidim šta budućnost nosi i volio bih da je dočekam i kao aktivan igrač", rekao je Đoković i zaključio:

"Imam mnogo planova i snova, posebno kao otac: želim da budem tu za ciljeve svoje djece, jer zbog čestih putovanja često nisam sa njima i suprugom. Tu su i brojni profesionalni projekti koje jedva čekam da podijelim sa svijetom. Oblasti koje me zanimaju su velnes, dugovječnost, fizičko i mentalno zdravlje. Mislim da je moj doprinos u tim oblastima tek predstoji."