"Šta ste vi mislili da će se desiti?": Nadal objasnio zašto Alkaraz još nije ni blizu Đokoviću

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Slavni španski teniser Rafael Nadal ispričao je da su oscilacije u igri Karlosa Alkaraza normalne i da zbog toga ne može da obori rekord Novaka Đokovića po broju uzastopnih pobjeda.

Nadal objasnio zašto Alkaraz još nije ni blizu Đokoviću Izvor: Twitter/screenshot/@marca

Španski teniser Karlos Alkaraz doživeo je dva neočekivana poraza na "američkoj turneji". Prvo je u Indijan Velsu zaustavljen u polufinalu od Danila Medvedeva, da bi u Majamiju "pao" već u trećoj rundi protiv Sebastijana Korde, što je jedno od najvećih iznenađenja u čitavoj sezoni.

Alkaraz tako nije izdržao ni polovinu nevjerovatnog podviga Novaka Đokovića, a najavljivali su da će da sruši njegov rekord od 41 pobjede na startu kalendarske godine. Alkaraz je na kraju stao na 16 i vidio je koliko je to teško...

"Nećemo da brinemo zbog dva poraza, to je besmisleno", brani ga stariji kolega Rafael Nadal: "On donosi uspjeh španskom sportu kakav je prije 30 godina bilo teško i zamisliti. Nikada ne gubim iz vida šta znači sve ono što on radi. Nećemo da brinemo zbog ta dva poraza".

Zbog ogromnog iskustva koje ima Rafael Nadal, razumije da su očekivanja javnosti bila velika, ali da moraju da razumiju takođe i Karlitosa i njegove oscilacije, normalne u ovim godinama:

"Svako, bez obzira na to koliko je uspješan, ima pravo da se jednog dana osjeća frustrirano ili umorno. Mislim da, kada je to vidio, ne bi volio da se to vidi. Vjerovatno mu se nije dopalo da sebe vidi takvog, ali to je razumljivo...", kaže Nadal i postavlja pitanje navijačima: "A šta ste vi mislili?".

"Kada osvojite Australijan open, broj jedan ste na svijetu, pa šta onda? Da li ćete dobiti svaki meč ove godine? Naravno da ne. Svi moramo da čestitamo i zahvalimo Karlosu za ono što radi", dodaje Nadal.

Podsjetimo, Alkaraz je s ova dva poraza završio bez trofeja na američkoj turneji na betonu i sada se okreće sezoni na šljaci.

