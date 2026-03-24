Janik Siner oborio rekord Novaka Đokovića: "Srećan sam, ali ja ne igram za ovo"

Janik Siner pobijedio je na turniru u Majamiju i oborio rekord Novaka Đokovića po broju uzastopno osvojenih setova na Mastersima.

Janik Siner lako i ubjedljivo je pobijedio Korentana Mutea i prošao u osminu finala turnira u Majamiju (6:1, 6:4). Upravo je ovaj meč za njega bio istorijski pošto je uspio da obori jedan od "milion" rekorda Novaka Đokovića. Sa dva osvojena seta je postavio novi rekord po broju uzastopno dobijenih setova na Masters turnirima.

Prije ovog meča su Italijan i Srbin bili izjednačeni (po 24 seta). Momenat kada je Siner za samo 27 minuta osvojio set (6:1) bio je trenutak za istoriju. Uprkos svemu tome, Janik tvrdi da ga takve stvari ne dotiču previše.

"Veoma sam srećan naravno, ali ne igram tenis za to. Srećan sam što sam ovdje, nisam igrao u Majamiju prošle godine i znam da je u sportu sve nepredvidivo. Srećan sam zbog pobjede i načina na koji sam igrao. Neće biti dana odmora, tako da se nadam da ću biti spreman za naredni meč", poručio je Siner koji će u narednom kolu igrati protiv Aleksa Mikelsena (Amerika).

Šampion turnira je ispao

Turnir u Majamiju će definitivno dobiti novog šampiona. Aktuelni osvajač takmičenja Jakub Menšik ispao je u trećem kolu od Frensisa Tijafoa - 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (13:11). Čeh je prošle godine pobijedio Đokovića u finalu što znači da će izgubiti 950 bodova i čeka ga veliki pad na ATP listi.

Sada mu slijedi mali odmor i priprema za seriju turnira na šljaci koji će služiti kao uvertira za Rolan Garos.

