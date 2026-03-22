Novak dobio dve dobre vijesti iz Majamija: Ne mogu mu ništa, iako se povukao sa turnira

Novak Đoković odlučio je da se povuče sa turnira u Majamiju, ali je i pored toga dobio dvije dobre vijesti sa Floride.

Novak Đoković riješio je da se povuče sa turnira u Majamiju zbog problema sa ramenom desne ruke. Zbog toga je izgubio 650 bodova i ujedno je izgubio i treće mjesto na ATP listi. Prestigao ga je Saša Zverev, ali postoji šansa da ga prestigne još neko. Kako stvari stoje, male su šanse da će se to dogoditi.

Najbolju šansu za to imao je Lorenco Muzeti koji se takođe povukao sa takmičenja. Dvije dobre vijesti za srpskog tenisera su ispadanje Aleksa de Minora i Bena Šeltona. Australijanac je izgubio od Stefanosa Cicipasa dok je Amerikanac izgubio od Aleksandera Ševčenka. Njih dvojica su tako ostali bez prilike da nadmaše Novaka na ATP listi.

Sada su još dvojica igrača ostala sa tom šansom, to su Tejlor Fric i Feliks Ože-Alijasim. Da bi se to desilo Feliks mora da dođe najmanje do finala na Floridi, a Tejlor mora da podigne pehar. Šanse da se to dogode nisu velike, ali nikad ne reci nikad. Favoriti su svakako Karlos Alkaraz i Janik Siner.

Šta sad Novaka čeka?

Poslije turnira u Majamiju kreće serija turnira na šljaci i priprema za ono glavno - Rolan Garos. Ukoliko se Novak Đoković oporavi očekuje se da će igrati na Mastersu u Monte Karlu (od 5. do 12. aprila).

Nije poznato šta bi mogao da igra poslije toga, slijedi Masters u Madridu (od 22. aprila do 3. maja), Rimu (od 6. do 17. maja), pa onda Rolan Garos (od 24. maja do 7. juna).