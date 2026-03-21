"Pričajte šta hoćete, on je treći čovjek": Francuz zaboravio Đokovića, priželjkuje povratak otpisanog

Patrik Muratoglu nije ni uzeo u razmatranje Novaka Đokovića kao nekog ko bi mogao da ugrozi Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

Francuski teniski stručnjak Patrik Muratoglu govorio je dominaciji Karlosa Alkaraza i Janika Sinera u "belom sportu" i dao svoj sud ko bi mogao da im se umiješa u njihovo rivalstvo. On je potpuno zanemario činjenicu da se najbolji u istoriji Novak Đoković i dalje takmiči na vrhunskom nivou i neočekivano ulogu "trećeg čovjeka" dodijelio Rusu Danilu Medvedevu.

Nekadašnji šampion US Opena je nedavno stigao do finala u Indijan Velsa gdje je poražen od Janika Sinera, dok je u polufinalu mimo svih prognoza savladao Karlosa Alkaraza.

"Treći čovjek. Da li se Danil Medvedev zvanično vratio u razgovor o prva 3?" pitao je Muratoglu u objavi na Linkedinu i nastavio:

"U Indijan Velsu, svi smo razmišljali o jednom. Ne samo ko će osvojiti titulu, već ko, u ovom trenutku, zaista može da izazove Janika Sinera i Karlosa Alkaraza? Danil je dao veoma jak odgovor. Pobedio je Karlosa u polufinalu. Zatim je u finalu poklekao protiv Janika posle dva taj-brejka. Dakle, mislim da je pitanje ponovo legitimno: Da li se Danil vratio kao treći čovjek?".

Da li je Medvedev već stara garda ili može da zapreti?

Novak Đoković je uspio da se nametne u eri Federera i Nadala, ali teško je reći da je Medvedev u sličnoj situaciji. Od Rusa se očekivalo da bude jedan od najboljih proteklih nekoliko sezona, a on je jednostavno prepustio bitku mlađima. Može li da se vrati u borbu za najveće titule?

"Ne mora biti trećeg čovjeka. Možda će biti jedan, možda će biti četiri, možda će sledeći veliki izazivači doći iz mlađe generacije.Ali ako pogledamo igrače koji trenutno mogu da izazovu Sinera i Alkaraza, Danil je jedno od imena koje mi se ističe. Zašto? Zato što je njegov nivo ponovo veoma visok", kaže Muratoglu i dodaje:

"Prije šest mjeseci, nismo baš vodili ovaj razgovor. Bio je daleko od svog najboljeg nivoa. Sada je drugačije. Čak je i Karlos rekao nakon što je izgubio od njega da nikada nije vidio Danila da tako igra. Danil se nije složio. I mislim da je njegov odgovor bio veoma zanimljiv. U osnovi je rekao: Igram na tom nivou kada sam veoma samouvjeren. To je ključ. Samopouzdanje. I mislim da ga je sada ponovo pronašao."

Zašto je i dalje velika prijetnja?

Posljednji veliki trofej osvojio je Novak Đoković 2023. godine, a od tada su Alkaraz i Siner kombinovano osvojili 9 grend slem titula.

"Šta ga čini takvim problemom za najbolje igrače? Njegov servis, prije svega. Nevjerovatan je. Njegovo kretanje, i dalje izuzetno. Dubina njegovih udaraca. Ovo je jedan od najpotcjenjenijih dijelova njegove igre. Igra tako duboko i tako ravno da kontroliše poene na veoma specifičan način", kaže Francuz i nastavlja sa pohvalama:

"Protiv Karlosa, jedna statistika mnogo govori: bio je unutar osnovne linije 39% vremena. A vidio sam i nešto veoma zanimljivo u finalu protiv Janika, Danilova dubina i brzina bili su toliko jaki da se Janik zaglavljivao u bekhend uglu. Danil se ne samo dobro brani protiv njih. On ima obrasce igre koji im zapravo mogu nauditi."

"Da li je mogao da pobijedi u finalu? Da. Vodio je sa 4:0 u taj-brejku drugog seta. Imao je prilike. Dakle, čak i ako je izgubio u tri seta, ovo finale mi je nešto potvrdilo: Vratio se na nivo gde može ozbiljno da izazove dva najbolja igrača na svijetu. Da li je danas dobar kao Janik i Karlos? Možda nije. Ali ne mislim da je toliko daleko", zaključuje Muratoglu.

Medvedev je ponovo među 10 najboljih na planeti i očekuje se da nastavi sa sjanim partijama i na Mastersu u Majamiju gdje nažalost nećemo gledati Novaka Đokovića.