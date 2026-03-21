Đoković se poklonio najboljem na svijetu: Novak se javio samo da planeta čuje ko je GOAT

Đoković se poklonio najboljem na svijetu: Novak se javio samo da planeta čuje ko je GOAT

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Srpski teniser Novak Đoković oglasio se na Instagramu i čestitao velikom prijatelju na istorijskom uspjehu.

Novak čestitao Roniju O'Salivenu na uspjehu Izvor: EPA, JOEL CARRETT/AAP

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nije propustio da čestita novi podvig velikom prijatelju Roniju O'Salivenu. GOAT u svijetu snukera je ostvario novo dostignuće jer je napravio najveći brejk u istoriji ovog sporta - 153. Srpski as se odmah oglasio i odao mu priznanje u svom stilu.

"Veličina nema plafon", napisao je Đoković na Instagramu uz objavu gdje Englez bilježi istorijski rezultat.

Nije novost da Novak i Roni imaju jako dobar odnos i uzajamni su fanovi jedan drugog, pa srpski as nije želio da propusti šansu da mu se još jednom pokloni.

Đoković obožava O'Salivena

Cijela porodica Đoković izuzetno poštuje Ronija, a Đoković jednom prilikom istakao da bi volio da odigra partiju snukera sa najboljim svih vremena.

"Ja sam njegov fan. Počeo sam da gledam snuker zbog njega, kao i moj otac Srđan. Gledao sam samo Ronija. Popričali smo prvi put i bilo je sjajno. Drago mi je što je došao da me gleda i nadam se da ćemo odigrati neku partiju snukera. Oprobao sam se, nisam toliko dobar u tome", našalio se Đoković tada.

O'Saliven je veliki teniski fan

Sam O'Saliven je bio čest gost na Novakovim mečevima i jedan je od rijetkih koji se ne libi da kaže da je Đoković za njega GOAT belog sporta i istinski mu se divi.

"Federer, Nadal Đoković... Uvijek sam volio da ih gledam. Oni su tri najveća igrača svih vremena. Za mene će Đoković biti kralj svega! Nije bitno da li ste fudbaler, golfer ili hokejaš, svi se ugledaju na Đokovića! Volio bih da mogu da uradim na bilijarskom stolu ono što Đoković radi na teniskom terenu",

