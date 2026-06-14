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Niksi su šampioni NBA lige: Šok za Vembija i Sparse, opet su ispustili veliku prednost

Niksi su šampioni NBA lige: Šok za Vembija i Sparse, opet su ispustili veliku prednost

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Njujork Niksi su u finalnoj seriji NBA lige pobijedili San Antonio sa 4-1 i to tako što su napravili još jedan brejk u Teksasu poslije preokreta.

Njujork Niksi pobijedili San Antonio i osvojili NBA ligu Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Njujork Niksi su šampioni NBA lige! Poslije 53 godine čekanja su osvojili najjaču košarkašku ligu na svijetu. U finalnoj seriji su srušili San Antonio sa 4-1 u seriji i to tako što su opet slavili poslije preokreta - 94:90.

Potpuni šok za Viktora Vembanjamu i Sparse koji su ponovo ispustili veliku prednost, imali su "+15" u više navrata, dvocifreno vođstvo na startu posljednjeg kvartala, ali su žilavi Niksi uspjeli da se vrate. U prethodnom meču su nadoknadili "-29", sada nešto manju razliku, ali je i to veoma impresivno.

Posljednji put su bili šampioni 1973. godine, sada su to ponovili. I to tako što su ostvarili čak tri pobjede na gostovanju u Teksasu. Zaista impresivno.

Predvodio ih je nezauastavljivi Džejlen Branson sa 45 poena (10/20 za dva, 4/7 za tri, 13/15 sa penala), uz Mikala Bridžisa (14, 4as). Na drugoj strani najbolji su bili Dilan Harper (25, 5sk, 4as) i Viktor Vembanjama (19, 14sk, 5blk), dok je opet ekipu izdao Dieron Foks sa samo 7 poena (2/12 za dva, 1/8 za tri).

Tagovi

NBA liga Njujork

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