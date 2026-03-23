Janik Siner na korak od obaranja rekorda Novaka Đokovića: Samo jedan meč dijeli Italijana od istorije

Janik Siner bi u Majamiju mogao da obori jedan od mnogih rekorda Novaka Đokovića

Srpski teniser Novak Đoković bez razmišljanja je najbolji svih vremena, pa samim tim i veliki broj rekorda je u vlasništvu rođenog Beograđanina. Neki od njih povremeno padaju, uglavnom zahvaljujući Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu, a takav je i ovaj koji slijedi. Vrlo moguće je da će Italijan još jednom prestići Srbina, s obzirom na to da ga samo jedan meč dijeli od istorije.

Janik Siner je izjednačio rekord sa Novakom Đokovićem po broju uzastopnih setova u istoriji Masters 1000 turnira. Italijan je stigao do izjednačenja nakon što je pobijedio Damira Džumhura u drugom kolu Majamija 6:3, 6:3. Preciznije, igra mladog tenisera dovela ga je do statistike da gubi nešto više od tri gema po setu.

Prethodni Đokovićev rekord iznosio je 24 seta, on je sada izjednačen, a s obzirom na to da se Siner sastaje sa Korentinom Mutetom u daljoj fazi takmičenja postoji velika šansa da će uspjeh Srbina biti nadmašen. Đoković je rekord ostvario u jednoj od nevjerovatnih sezona, bilo je to početkom 2016. i u tom periodu osvojio je dva trofeja, a niz je započeo na Indijan Velsu protiv Bjorna Frantanćela.

Janik Siner je poslije pobjede rekao: "Rezultat na semaforu ponekad jeste važan, za mene je najbitnije da napredujem kao igrač i da sebe dovedem u poziciju da odigram što je moguće više mečeva. Svakom protivniku pristupam na isti način - trudim se da izađem na teren sa pravim stavom, dam svoj maksimum i igram odlučno".

"Za mene je igra u tranziciji veoma važna. To je segment na kojem smo mnogo radili kako bismo ga unaprijedili. Mnogo toga zavisi i od dana do dana. U ovom meču sam, pošto sam odmah napravio brejk, pokušao da budem malo agresivniji. U nekim trenucima je to funkcionisalo veoma dobro, u nekima sam napravio nekoliko neiznuđenih grešaka, ali nisam imao mnogo vremena da se prilagodim uslovima ovdje. Veoma je drugačije nego u Indijan Velsu. Mečevi prvog kola nikada nisu laki, tako da sam zadovoljan", rekao je Janik Siner.

