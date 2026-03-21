Damir Džumhur bez šansi protiv Janika Sinera

Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur završio je nastup na ATP Masters 1000 turniru u Majamiju nakon poraza u drugom kolu od Janika Sinera.

Italijan, koji je postavljen za drugog nosioca turnira, opravdao je ulogu apsolutnog favorita i slavio ubjedljivo sa 2:0 u setovima (6:3, 6:3), a meč je trajao samo sat i 12 minuta.

Siner je od samog početka dominirao i odmah napravio brejk i poveo 2:0, a zatim rutinski održavao prednost.

Džumhur je imao priliku u sedmom gemu kada je imao brejk-loptu, ali Siner nije dozvolio preokret i set je priveo kraju sa 6:3 nakon 34 minute igre.

U drugom setu Italijan je brzo ponovo oduzeo servis protivniku - ovaj put u trećem gemu - što je bilo dovoljno za trijumf.

Ovo je bio očekivan ishod s obzirom na trenutnu formu Janika Sinera, koji dolazi nakon osvojenog Indijan Velsa, dok Džumhur može biti zadovoljan zbog ulaska u glavni žrijeb mastersa u Majamiju.

Sinera u trećem kolu očekuje duel sa boljim iz meča između Korentina Muteta i Tomaša Mahača.

