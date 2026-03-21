logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Damir Džumhur bez šansi protiv Janika Sinera

Autor Nebojša Šatara
Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur završio je nastup na ATP Masters 1000 turniru u Majamiju nakon poraza u drugom kolu od Janika Sinera.

damir džumhur Izvor: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Italijan, koji je postavljen za drugog nosioca turnira, opravdao je ulogu apsolutnog favorita i slavio ubjedljivo sa 2:0 u setovima (6:3, 6:3), a meč je trajao samo sat i 12 minuta.

Siner je od samog početka dominirao i odmah napravio brejk i poveo 2:0, a zatim rutinski održavao prednost.

Džumhur je imao priliku u sedmom gemu kada je imao brejk-loptu, ali Siner nije dozvolio preokret i set je priveo kraju sa 6:3 nakon 34 minute igre.

U drugom setu Italijan je brzo ponovo oduzeo servis protivniku - ovaj put u trećem gemu - što je bilo dovoljno za trijumf.

Ovo je bio očekivan ishod s obzirom na trenutnu formu Janika Sinera, koji dolazi nakon osvojenog Indijan Velsa, dok Džumhur može biti zadovoljan zbog ulaska u glavni žrijeb mastersa u Majamiju.

Sinera u trećem kolu očekuje duel sa boljim iz meča između Korentina Muteta i Tomaša Mahača.

(MONDO)

Tagovi

Damir Džumhur Janik Siner Majami

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC