Džumhur spasio meč-loptu i izborio drugo kolo Majamija - a sad ga čeka Siner!

Najbolji bh. teniser savladao Peruanca i sad ga čeka okršaj sa jednim od najboljih tenisera planete u ovom trenutku.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Damir Džumhur preskočio je prvu prepreku na Mastersu u Majamiju. Najbolji bh. teniser, koji je na prethodna tri turnira (Akapulko, Indijan Vels, Kep Kana) nastup završavao već na startu, na Floridi je eliminisao Peruanca Ignasija Busea poslije preokreta.

Trenutno 63. reket planete riješio je prvi set nakon taj-brejka, uz po jedan oduzeti servis na obje strane. Buse je u odlučujućem gemu imao četiri set-lopte (6:2), ali je Džumhur spojio isto toliko poena i vratio neizvjesnost u ovaj dio igre. Ipak, Peruanac je odmah u narednom poenu napravio mini-brejk, a onda iskoristio petu set-loptu koja mu se ukazala.

U drugom setu ponovo je morao da se igra taj-brejk, ali je ovog puta kao pobjednik izašao Džumhur. Teniseri su čuvali svoj servis cijelim tokom drugog seta, nije viđen nijedan brejk, da bi u završnici Buse stigao do meč-lopte. Poveo je u taj-brejku sa 6:5, ali je rođeni Sarajlija potom nanizao tri poena i uveo meč u treći set.

Neiskorištena meč-lopta kao da je psihički dotukla Peruanca, koji je u trećem setu pretrpio dva brejka. Tako je Džumhur rutinski odradio ovaj set (1:6), za samo 27 minuta, i zakazao duel sa Italijanom Janikom Sinerom, drugim reketom planete.

