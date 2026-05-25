Milan Tomić dobio pojačanje u finišu sezone: Sjajne vijesti za Crvenu zvezdu

Autor Bojan Jakovljević
Privremeni trener crveno-bijelih imaće opciju više za završni turnir u Nišu koji je na programu za vikend.

Stefan Miljenović oporavio se od povrede Izvor: MN PRESS

Nakon odlaska Saše Obradovića sa klupe Crvene zvezde, tim će do kraja sezone predvoditi Milan Tomić. On će na Fajnal-foru KLS-a u Nišu imati opciju više na pleju, pošto se od povrede oporavio Stefan Miljenović.

Crveno-bijeli su četvrtfinalnu seriju KLS-a igrali bez ijednog klasičnog plejmejkera, pošto je tada povrijeđen bio i Kodi Miler-Mekintajer, ali će na završnom turniru Tomić moći da računa na sve raspoložive snage.

Miljenović je povrijedio zglob na treningu pred prvi meč sa Zlatiborom, a posljednji put je bio u sastavu za utakmicu sa Barselonom u plej-inu. Ove sezone je imao neke jako dobre partije u ABA ligi, pa će definitivno biti veliko pojačanje za Zvezdu. Već je odradio trening sa ekipom, ali je pitanje u kakvoj je formi poslije nešto duže pauze.

Podsjetimo, Zvezda će u domaćem takmičenju moći da računa na Džordana Nvoru, Džereda Batlera, Tajsona Kartera i Semija Odželeja, dok Ebuka Izundu ima srpski pasoš i igra kao domaći igrač.

