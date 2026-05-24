Crvena zvezda opet traži trenera: Ko će naslijediti Sašu Obradovića? (ANKETA)

Nakon odlaska Saše Obradovića, Crvena zvezda ponovo traži trenera.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je saopštila da se rastaje sa Sašom Obradovićem, povratnikom koji ni u drugom mandatu nije uspio da "odradi" čitavu sezonu na klupi. Da je situacija blizu eskalacije postalo je jasno nakon poraza od Partizana u drugom meču polufinalne serije ABA lige, a zatim i neobične konferencije na kojoj nije želio da priča sa medijima.

Danima se licitiralo oko odlaska Saše Obradovića, ali i oko njegovog nasljednika na klupi. Za sada se zna da će ekipu na Fajnal-foru Košarkaške lige Srbije tim predvoditi Milan Tomić, koji već ima iskustva kao prvi trener Crvene zvezde. On će biti prinudno rješenje, a crveno-bijeli će u narednom periodu morati da traže dugoročno rješenje...

Kada god Crvena zvezda traži trenera, prvo ime na spisku bude Dejan Radonjić. Najtrofejniji trener u klupskoj istoriji trenutno sedi na klupi Zenita iz Sankt Peterburga i čini se da nije dugoročno rješenje za tim sa kojim se bori u polufinalu VTB lige. Iz Rusije su tokom sezone stizale vijesti da će na kraju takmičarske godine obje strane imati priliku da preispitaju svoje prioritete i vide da li će se saradnja nastaviti. To bi moglo da otvori vrata Radonjićevom povratku na Mali Kalemegdan, gdje je imao najveće uspjehe u karijeri.

Iako su male šanse za tako nešto, među navijačima Crvene zvezde ima mnogo onih koji vjeruju da bi pravo rješenje bili Milan Tomić ili Tomislav Tomović. Tomić će predvoditi ekipu u završnici KLS, ali je pitanje da li ima ambiciju da naredne sezone bude prvi trener tima - iako se ne dovodi u pitanje njegov ostanak u klubu. Sa druge strane, Tomović trenutno ima posao u Rusiji i baš je u subotu uveče poražen od CSKA iz Moskve (4:1) u polufinalu tamošnjeg prvenstva.

Zanimljivo rješenje za Zvezdu mogao bi da bude i srpski stručnjak Igor Kokoškov! Tokom karijere je radio u OKK Beogradu, mlađim kategorijama Partizana, kao pomoćnik selektora Srbije i Crne Gore, kao selektor Srbije, Slovenije i Gruzije, sjedio je na klupama Fenerbahčea i Efesa, bio pomoćnik u brojnim NBA timovima i samostalno vodio ekipu Finiksa! Bogato iskustvo iz NBa za sada nije u potpunosti "pretvorio" u uspjehe u evropskoj košarci, ali bi u Beogradu mogao da dobije na upravljanje dugogodišnji projekat.

Kokoškov je svojevremeno bio veoma talentovan junior Crvene zvezde, a u mlađim kategorijama crveno-bijelih nastupao je zajedno sa Nešom Ilićem i Sašom Obradovićem. Tokom služenja vojnog roka u Nišu perspektivni Kokoškov je doživio saobraćajnu nesreću zbog koje je završio igračku karijeru i okrenuo se trenerskom poslu.

Da li će Zvezda gledati ka strancima?

Nekoliko zanimljivih imena koja su trenutno dostupna Crvenoj zvezdi nalaze se i među inostranim trenerima. Navijači već godinama prizivaju Ćavija Paskvala koji napušta Barselonu. On bi karijeru mogao da nastavi na klupi Dubaija, koji želi i u narednu sezonu da uđe sa velikim ambicijama.

Pominjalo se da je Dubai zainteresovan i za Vasilisa Spanulisa, a legendarni grčki košarkaš možda bi mogao da bude zanimljiv i Zvezdi. Spanulis je igračka legenda Olimpijakosa, čiji su navijači u bratskim odnosima na navijačima Crvene zvezde, pa bi Spanulis bio raširenih ruku dočekan u Beogradu.

Iskusno, ali i kvalitetno rješenje za Crvenu zvezdu mogao bi da bude Pablo Laso, koji bi trebalo da napusti klubu Efesa tokom ovog ljeta. Španski stručnjak svojevremeno je osvajao Evroligu, pa ima iskustvo koje bi moglo da garantuje Crvenoj zvezdi dobru narednu sezonu u evropskim okvirima i iskorak u završnicu najkvalitetnijeg takmičenja.

Takođe, među kandidatima za klupu Crvene zvezde mogao bi da se nađe Jurica Golemac, slovenački stručnjak koji veoma dobro poznaje prilike u regionalnoj košarci. Dobio je priliku da vodi Dubai u Evroligi i to je uradio sasvim pristojno, uprkos otkazu koji je stigao u završnici sezone. Sigurno bi novi evroligaški posao mogao da mu bude zanimljiv.