"Ovaj momak je noćna mora": Mekinro objasnio zašto je Novak imao problem u Parizu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Teniski analitičar Džon Mekinro ocijenio je igru Novaka Đokovića, ali i upozorio srpskog tenisera. Pravi nivo igre najboljeg svih vremena vidjećemo u trećem kolu Rolan Garosa.

Džon Mekinro o Novaku Đokoviću Izvor: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković obezbijedio je drugo kolo Rolan Garosa nakon što je tri sata borbe proveo na Filip Šatrijeu, gdje je bio bolji od domaćeg igrača Đovanija Mpeši Perikara. Srpski teniser, iako je prije nekoliko dana napunio 39 godina, važi za jednog od favorita turnira u Parizu, a o situaciji u kojoj se nalazi govorio je i Džon Mekinro, koji vjeruje da su pred Novakom tek testovi koji će pokazati u kakvoj je formi.

Iako je Novak imao izuzetno teškog rivala, "kralja" servisa, momka koji je tek 83. na svijetu, koji prijeti da u budućnosti napravi veoma blistavu karijeru i sve to zahvaljujući ubojitom oružju, na koje ni sam Novak nije imao dobre odgovore, što je i priznao.

"Izgledao je i udarao lopticu prilično dobro", započeo je Mekinro, a onda je imao nekoliko lijepih riječi i na račun Francuza. "Pogledajte igrače koji nisu među 32 najbolja na svijetu. Ko je posljednja osoba protiv koje biste željeli da igrate da je on na listi? Ovaj momak! Mpeši Perikar. Momak servira bombe, išao je na sve, ne daje vam ritam."

Novak nije izgledao sjajno od starta meča, a vođstvo Perikara samo je to i potvrdilo. Međutim, kada je pronašao ritam, susret je postao samo formalnost i zagrijavanje za naredne mečeve u Parizu. "Igrao je nevjerovatno nekoliko sati, a trebalo mu je neko vrijeme da pronađe ritam i rješenje. Ali, na kraju dana mislim da je izgledao prilično dobro."

Možda Novak nije imao mnogo prilika da se priprema na šljaci, ali decenijsko iskustvo pomoglo mu je da dođe do pobjede. "Na kraju krajeva, da li ga je briga za ove druge turnire? Ne, briga ga je samo za velike turnire. Novak je ovdje da pokuša da osvoji 25. grend slem, to mu je cilj.

Nije baš ušao u ritam jer mu nije bilo dozvoljeno da uđe u ritam. To je nezgodan meč za nekoga poput njega. Sve u svemu, mislim da se iz ovoga izvukao prilično dobro, s obzirom na to kako je počelo. Sada ima nekoliko slobodnih dana. Kada dođe do trećeg kola, kada bude igrao protiv Fonseke ili čak Prižmića, ili možda Ruda u osmini finala, dobićemo pravi test gdje se nalazi.

Sve u svemu, mislim da je prošlo prilično dobro", rekao je Mekinro.

