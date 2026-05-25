"Padne mi mrak na oči i to ne izgleda lijepo": Hamad otkrio sa čim se bori na Rolan Garosu

Hamad Međedović je prošao u drugo kolo Rolan Garosa gdje ga vjerovatno čeka Kasper Rud, ali nije to prošlo bez problema.

Hamad Međedović je odigrao sjajan meč na startu Rolan Garosa i pobijedio je Nemca Janika Hanfmana u četiri seta. Ipak istakao je da nije zadovoljan sa svojim mentalnim stanjem i sa kontrolom nad emocijama koju još uvijek nema tokom mečeva.

"Ma ne znam, u tom trenutku, iskreno, padne mi mrak na oči. Baš sam pričao sa trenerom malo sad. Iako sam vodio ja od početka i izgledalo je kao da imam kontrolu, znao sam da u svakom momentu, malo ako kiksnem na svom servisu, da je on tu, jako dobro servira i eto, to. Bio sam malo više tenzičan. Ne volim to što mi se dešava, iskreno. Nije nije tu niko kriv sem mene i to je to", rekao je Međedović na startu.

Nekoliko puta je imao izlive emocija na terenu, da li mu je to pomoglo? "Pa, ne znam šta bih vam rekao. I daje i ne daje, i daje i oduzima i svašta nešto".

"Nisam zadovoljan spremom"

Pričalo se ranije o njegovoj kilaži i o tome da fizički mora da bude spremniji da bi igrao mečeve na tri dobije seta. Sada je i sam rekao da nije zadovoljan fizikalijama.

"Pa nisam, mislim, osjećao sam se okej, iskreno. Ono sa čime sam najviše zadovoljan je fizika. Fizički sam se osjećao jako dobro. Vidio sam njega da je imao pad, možda čak i neke grčeve na 4:3 u četvrtom kad je servirao. Tako da to, iskreno, to me čini najviše srećnim, s time sam najviše zadovoljan i eto, to je to", rekao je on pa rekao čime je nezadovoljan.

"S mojom kilažom (smijeh). Mislim da sam trebao da dobijem u tri seta. Mislim da nisam trebao da mu dam taj brejk prvi u trećem i onda sam ja vratio i onda taj jako loš taj-brejk. Mislim, on je odigrao dobro, ali eto, te neke sitnice koje ću morati još malo dublje da izanaliziram sad. Vruće glave poslije meča nemam pojma ni ja tačno šta", dodao je on.

Na kraju je istakao da ne zna do kraja zašto dolazi do padova kada vodi i da će raditi nat ome da takvih situacija u budućnosti bude što manje.

"Pa znam, nije to nervoza, to je tenzija koja je tu od početka meča, samo negdje neki okidač padne i mrak na oči malo i to ne izgleda lijepo. Mislim, nije to, stvarno se, osjećao sam se jako dobro na terenu. Fizički i teniski, manje-više. Prvo kolo je, ne možeš sad ti da se osjećaš izvanredno teniski, ali bio sam dobar na terenu, samo što eto, mislim, to su propusti koji ne bi smjeli da mi se dešavaju, na kojima radim.", rekao je on.