Olimpijakos osvojio Evroligu i odmah doveo strašno pojačanje

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Jorgos Barcokas nije časio ni časa, već je odmah nakon podizanja pehar u Evroligi završio sjajno pojačanje.

Žan Montero prelazi iz Valensije u Olimpijakos

Olimpijakos je u dramatičnom finalu Evrolige savladao Real Madrid i osvojio titulu šampiona Evrope nakon 13 godina čekanja. Dok je slavlje još trajalo, završeno je najveće pojačanje za narednu sezonu. Kako javlja "Jurohups" Žan Montero je dogovorio sve oko dolaska u Olimpijakos.

Lider najvećeg iznenađenja Evrolige ove sezone Valensije Dominikanac Žan Montero od naredne sezone biće plejmejker Olimpijakosa. On je odbio produžetak saradnje sa Valensijom i 23-godišnjak stiže u Pirej. 

Žan Montero je ove sezone u Evroligi prosječno bilježio 14,4 poena, 4,8 asistencija, 3 skoka i 1,1 ukradenu loptu za indeks korisnosti 17,9. On je ove sezone dobio nagradu za najboljeg mladog igrača Evrolige, ali tu nije bio kraj. Uvršten je u prvu petorku takmičenja, a dobio je nagradu i za MVP-a plejofa nakon epskih partija protiv Panatinaikosa.

Upravo zbog toga jedva čekaju da ga vide u Pireju i nadaju se da će im pomoći da nakon dominacije u Evropi započnu i dominaciju u grčkom prvenstvu gdje vode velike bitke sa Panatinaikosom. 

Novi duo plejeva se čeka

Olimpijakos će naredne sezone u svojim redovima imati Tomasa Vokapa koji je jedan od igrača kome najviše vjeruje Barcokas, ali vrlo vjerovatno odlaze NBA pojačanja Monte Moris i Kori Džozef, dok je pitanje šta će biti sa Frenkom Nilikinom. U toj situaciji se očekuje da u narednim danima bude ozvaničena saradnja i sa plejmejkerom Crvene zvezde Kodijem Milerom Mekintajerom.

