Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković na Rolan Garosu dobio je dirljiv poklon, koji nije obradovao samo njega, već i njegovu ćerku Taru. Jedna od obožavateljki riješila je da naslika Srbina i njegovu mezimicu u zagrljaju i tako oduševi tenisera.

Protiv koga igra Novak Đoković?

Francuski teniser Đovani Mpeši Perikar biće rival Novaka Đokovića na Rolan Garosu. Momak koji ima 22 godine trenutno je 80. reket svijeta i imaće priliku da na omiljenom turniru i omiljenoj podlozi igra protiv žive legende. Mladi teniser ne krije da mu je Rafael Nadal idol, a ono što Francuza karakteriše jeste činjenica da je visok 203 centimetara i ima zastrašujuće brz servis. Mpeši Perikar bilježi i 16 aseva po susretu, što ukazuje na stabilnost u svojim gemovima, kao i agresivnost u igri. U protekloj sezoni bio je lider na turnirima, pošto je na drugu stranu polja slao lopticu čak 216 kilometara na sat. Uspio je Perikar da ode korak dalje i u 2025. postavi rekord kada je u pitanju brzina servisa na Vimbldonu, pošto je u meču protiv Tejlora Frica rivalu poslao lopticu brzinom od 246,2 kilometra na sat.