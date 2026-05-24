Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković u 20.15 igra prvi meč u Parizu.
Srpski teniser izašao je na teren da se zagrijava, očekuje sa da susret uskoro počne.
Dirljiv poklon za Novaka Đokovića
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković na Rolan Garosu dobio je dirljiv poklon, koji nije obradovao samo njega, već i njegovu ćerku Taru. Jedna od obožavateljki riješila je da naslika Srbina i njegovu mezimicu u zagrljaju i tako oduševi tenisera.
Protiv koga igra Novak Đoković?
Francuski teniser Đovani Mpeši Perikar biće rival Novaka Đokovića na Rolan Garosu. Momak koji ima 22 godine trenutno je 80. reket svijeta i imaće priliku da na omiljenom turniru i omiljenoj podlozi igra protiv žive legende. Mladi teniser ne krije da mu je Rafael Nadal idol, a ono što Francuza karakteriše jeste činjenica da je visok 203 centimetara i ima zastrašujuće brz servis. Mpeši Perikar bilježi i 16 aseva po susretu, što ukazuje na stabilnost u svojim gemovima, kao i agresivnost u igri. U protekloj sezoni bio je lider na turnirima, pošto je na drugu stranu polja slao lopticu čak 216 kilometara na sat. Uspio je Perikar da ode korak dalje i u 2025. postavi rekord kada je u pitanju brzina servisa na Vimbldonu, pošto je u meču protiv Tejlora Frica rivalu poslao lopticu brzinom od 246,2 kilometra na sat.
Novak Đoković počinje borbu na Rolan Garosu! Srpski teniser i Francuz Đovani Mpeši Perikar počinju susret u 20.15 na čuvenom terenu Filip Šatrije. Posljednji, udarni termin rezervisan je za Srbina, ali i za domaću zvijezdu.