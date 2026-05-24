UŽIVO, ĐOKOVIĆ - MPEŠI PERIKAR: Najbolji svih vremena počinje nastup na Rolan Garosu 0

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković u 20.15 igra prvi meč u Parizu.

Dragan Šutvić
Izvor mondo.rs
20:30

Novak Đoković je na terenu!

Srpski teniser izašao je na teren da se zagrijava, očekuje sa da susret uskoro počne.

18:31

Dirljiv poklon za Novaka Đokovića

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković na Rolan Garosu dobio je dirljiv poklon, koji nije obradovao samo njega, već i njegovu ćerku Taru. Jedna od obožavateljki riješila je da naslika Srbina i njegovu mezimicu u zagrljaju i tako oduševi tenisera.

18:30

Protiv koga igra Novak Đoković?

Francuski teniser Đovani Mpeši Perikar biće rival Novaka Đokovića na Rolan Garosu. Momak koji ima 22 godine trenutno je 80. reket svijeta i imaće priliku da na omiljenom turniru i omiljenoj podlozi igra protiv žive legende. Mladi teniser ne krije da mu je Rafael Nadal idol, a ono što Francuza karakteriše jeste činjenica da je visok 203 centimetara i ima zastrašujuće brz servis. Mpeši Perikar bilježi i 16 aseva po susretu, što ukazuje na stabilnost u svojim gemovima, kao i agresivnost u igri. U protekloj sezoni bio je lider na turnirima, pošto je na drugu stranu polja slao lopticu čak 216 kilometara na sat. Uspio je Perikar da ode korak dalje i u 2025. postavi rekord kada je u pitanju brzina servisa na Vimbldonu, pošto je u meču protiv Tejlora Frica rivalu poslao lopticu brzinom od 246,2 kilometra na sat.

18:28

Dobro došli!

Novak Đoković počinje borbu na Rolan Garosu! Srpski teniser i Francuz Đovani Mpeši Perikar počinju susret u 20.15 na čuvenom terenu Filip Šatrije. Posljednji, udarni termin rezervisan je za Srbina, ali i za domaću zvijezdu.

