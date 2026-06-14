Svi odlijepili na "Sjela baba u balon": Na mrežama ludilo zbog stihova

Dječija pjesma "Sjela baba u balon" postala je viralan hit na TikToku, Jutjubu i društvenim mrežama.
U eri društvenih mreža, niko nije mogao ni da sanja da će AI verzija dječije pjesmice preko noći postati najveći hit.
Pjesma "Sjela baba u balon" preplavila je TikTok, a reakcije su podijeljene - jedni su apsolutno oduševljeni, drugi ne mogu da je smisle.
@evaillusionsSjala baba u balon pa se vozi ... Stara brojalica#balkan#techno#eurodance#muzika#pesma♬ Sjela baba u balon - EvA Illusions
Zašto je pjesma toliko popularna?
Jedan od razloga leži u njenoj jednostavnosti. Melodija je lako pamtljiva, tekst kratak, a ritam pogodan za pjevanje, igru i improvizaciju.
Popularnost pjesmice dodatno su pojačale moderne muzičke obrade. Na internetu danas postoje tehno, haus, dens, rep, pa čak i AI verzije ove brojalice.
Ovo je tekst pjesmice "Sjela baba"
Sjela baba u balon da se vozi u London.
U Londonu kupi griz da se vozi u Pariz.
U Parizu kupi ružu dok se vozi svome mužu,
Muž joj kupi gramofon da joj svira: din, dan, don.
Inače, ova numera je zapravo brojalica koja se generacijama prenosi s koljena na koljeno u zemljama regiona, a autor pjesmice nikada nije zvanično utvrđen.
Korisnici Redita pokušavaju da objasne fenomen
Na Reditu su korisnici pokušali da odgovore na pitanje: zašto je baš ova pjesma postala viralna i najčešće objašnjenje se svod se na: apsurdan tekst i jednostavna melodija.
Jedan korisnik je napisao da je "Sjela baba u balon" savršen internet sadržaj jer je "istovremeno smiješna, poznata i dovoljno čudna da ostane u glavi".
Drugi je primijetio da današnji internet obožava sadržaj koji djeluje kao da nema nikakvog smisla, a upravo u tome leži šarm pjesme o baki koja sjeda u balon i kreće na put.
(Mondo.rs)