Viralni video pasa iz Kine oduševio svijet, ali priča o njima, nažalost, nije istinita...

Snimak sedam pasa iz Kine postao je globalni hit, ali priča o njihovom bijegu i povratku kući nije tačna.

Izvor: X/Screenshot

Video snimak sedam pasa koji hodaju uz autoput u kineskoj provinciji Đilin osvojio je internet i prikupio desetine miliona pregleda širom svijeta.

Na društvenim mrežama brzo se proširila priča da su psi bili uhvaćeni kako bi bili pojedeni, ali da su uspjeli da pobjegnu i zajedno pronađu put kući – poput junaka iz filma.

U snimku se vidi neobična "družina": zlatni retriver, povrijeđeni njemački ovčar i mali korgi koji predvodi kolonu, zbog čega su mnogi korisnici ovu priču uporedili sa Diznijevim filmom "Homeward Bound".

Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping from an illegal transport truck and making their way home.



They traveled around 17 km together, led by a corgi across highways and fields, now safely back with their respective owners..❤️pic.twitter.com/H5VB9BQkGB — o̴g̴ (@Yoda4ever)March 23, 2026

Međutim, kako su naknadno objavili kineski državni mediji, ova emotivna priča nije tačna.

Iako je video autentičan, narativ o dramatičnom bijegu i dugom putovanju kući potpuno je izmišljen, piše CNN.

Snimak je 15. marta zabilježio vozač u ruralnom dijelu Đilina, a kasnije ga objavio uz pretpostavku da su psi možda pobjegli iz transporta - što je kasnije i sam demantovao.

Uprkos tome, video je postao viralan na platformama Douyin i Weibo, gdje je pregledan više od 90 miliona puta, a potom se proširio i na TikTok, X i Instagram.

Korisnici su počeli da razvijaju različite teorije - od toga da su psi ukradeni, do tvrdnji da čopor štiti povrijeđenog člana. Posebnu pažnju privukao je korgi na čelu grupe, kojeg su mnogi opisivali kao "hrabrog vođu".

U međuvremenu su se pojavili i brojni AI sadržaji inspirisani ovom pričom – od filmskih postera i trejlera, do montiranih scena ponovnog susreta pasa sa vlasnicima.

I can't believe it's not Pixar: Seven Stolen Dogs in China Pull Off Real-Life ‘Homeward Bound’ Escape, Trek 17km Home Led by a Stubborn Corgi#Notsatirehttps://t.co/jwAZ5LUKub…pic.twitter.com/VLVl2MIlqz — Genesius Times (@Genesius_Times)March 24, 2026

Ipak, stvarnost je daleko jednostavnija.

Prema pisanju kineskog lista City Evening News, svi psi pripadaju mještanima koji žive nekoliko kilometara od mjesta gdje su snimljeni. Njemački ovčar bio je u tjeranju, što je privuklo ostale pse, objasnili su vlasnici.

U selu je uobičajeno da se psi slobodno kreću, a često nestaju na dan ili dva tokom tog perioda. Svi psi sa snimka u međuvremenu su se vratili kući, dok je njemački ovčar sada vezan dok se tjeranje ne završi.

Stručnjaci upozoravaju da ovaj slučaj pokazuje koliko brzo dezinformacije mogu da se šire nakon viralnog trenutka, posebno u eri vještačke inteligencije.

"Pažnja je najvrijednija na internetu. Što više pažnje privučete, to je veći angažman", izjavio je TJ Tomson, vanredni profesor digitalnih medija na RMIT univerzitetu u Melburnu.

Uprkos tome, popularnost ovakvih sadržaja ne iznenađuje - u moru teških vijesti, publika sve više traži tople i pozitivne priče, čak i kada nisu u potpunosti istinite.