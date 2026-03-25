Zagrepčanin svaki dan u tačkama vozi starog i bolesnog psa na livadu: Stigla pomoć za Ivicu i Bobija

Ovu priču ne treba da čitate ako imate slabo srce.

U vremenu kada su priče o napuštenim životinjama gotovo svakodnevica, jedna dirljiva scena iz Zagreba podsjetila je da empatija i dalje postoji.

Na društvenim mrežama, u grupi "Zakaj volim pese", ovih dana su objavljene fotografije Zagrepčanina Ivice Penića koji svakodnevno, dva puta dnevno, u tačkama vozi svog bolesnog i starog psa Bobija na livadu.

"Dok neki napuštaju svoje zdrave pse, postoje ljudi zbog kojih vjerujem da još nije sve otišlo dođavola. Ljudi koji vraćaju vjeru u ljude i svojim postupcima čine svijet ljepšim mjestom. Gledam komšiju iz kvarta kako dva puta dnevno, svaki dan, vozi svog bolesnog i starog psa u tačkama na livadu. Hvala ti, dobri čovječe", napisala je njegova komšinica Zdenka, koja je i objavila fotografije.

Za portal Index dodatno je pojasnila da vlasnika i psa poznaje iz viđenja, te da se radi o čovjeku slabijeg imovinskog stanja.

"Znam iz viđenja i njega i Bobija, a moja prijateljica živi u istoj zgradi. Čovjek je slabije finansijske situacije, ali mu kupuje lijekove i taj pas mu je sve", rekla je Zdenka.

Fotografije su brzo postale viralne, a emotivna priča dirnula je brojne korisnike društvenih mreža, koji su odlučili pomoći.

Već su stigle prve donacije.

"Stigla je prva donacija, danas smo mu odvezli kolica za Bobija", rekla je Zdenka.

Kako navodi, susret s vlasnikom bio je izuzetno emotivan.

"To vam je tako emotivno, tužno i sretno u isto vrijeme. Plače on, plačemo prijateljica i ja", ispričala je.

Dodala je i da su dobri ljudi ponudili dodatnu pomoć u vidu hrane i lijekova za psa, čime je ova priča dobila i svoj, barem djelimično, srećniji nastavak.

Priča o Bobiju i njegovom vlasniku tako je, u moru negativnih vijesti, postala podsjetnik da su odanost, ljubav i briga i dalje među najljepšim osobinama koje ljudi mogu pokazati.